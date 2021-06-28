英特尔 DG2 独显再曝光，与 12 代酷睿工程版共同跑分

IT之家 6 月 28 日消息 英特尔此前已经正式发布 DG1 入门级桌面独显，其搭载 80EU，频率 1.5GHz，功耗仅为 30W。除了这款产品，英特尔针对游戏用途的显卡产品线名称为 Xe-HPG DG2，最高具有 512EU，包含多种规格。

据外媒 VideoCardz 消息，DG2 独显 256EU、96EU 版本的跑分现身 GeekBench 5，但是随后跑分页面被删除。值得注意的是，两款显卡在英特尔第 12 代酷睿 Alder Lake 平台上进行跑分，处理器具有 14 个核心、20 线程。

从参数上看，DG2 显卡 96EU 版本频率 1.2GHz，具有 1.5GB 显存，预计真实显存容量为 4GB。256EU 版本频率为 1.4GHz，显示有 6.22GB 显存，预计实际将采用 8GB GDDR6 显存。

Geekbench 跑分结果显示，DG2-96EU 版 OpenCL 分数为 6516 分，而 DG2-256EU 版为 18482 分，后者相当于英伟达 GTX 1050 的水平。考虑到测试平台使用的是工程版，这两个分数并不代表实际性能，仅供参考。

IT之家此前报道，英特尔 Xe-HPG DG2 独显 448EU（3584 流处理器）的版本实测性能也在推特被曝光，其运行频率在 1.8GHz，性能接近英伟达 RTX 3070 独显。除此之外，该系列还有 128EU 版本。