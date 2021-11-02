【IT之家开箱】灵耀 X 双屏 Pro 图赏：双 4K 触屏加持，生产力满分的全能本

IT之家11 月 2 日消息，这是一台相当霸道的笔记本，因为它完全没有竞品。得益于华硕强大的工业设计能力，目前双屏笔记本市场基本被华硕所垄断。如果你需要一台高配置好屏幕的双屏全能本的话，那么今天的主角灵耀 X 双屏 Pro 就是你最好的选择。

IT之家已经收到的灵耀 X 双屏 Pro，并为大家带来了开箱图赏。

在不打开笔记本的前提下，灵耀 X 双屏 Pro 看起来完全就是一个精致的全能本，整机三围为 359*251*21.5mm，算是比较便携的，配合附赠的皮质电脑包搭配起来更具品质感。

A 面的设计采用了华硕商务本的家族式同心圆设计，金属拉丝风格的 A 面凸显了 Asus 的 logo，不过这个 A 面还是比较容易粘指纹的。

单手开合打开 B 面，下方的脚垫徐徐将机身抬起，一切的黑科技也就此展现，在独特的转轴设计下，副屏会慢慢抬起到合适的角度。

这两块屏幕均支持 4K 分辨率，兼容 4096 级手写笔。其中主屏为镜面 OLED 屏，副屏为雾面 LCD 屏。

除此之外，屏幕上方还提供了 IR 摄像机，可以通过 Windows Hello 实现人脸识别解锁。

C 面的键盘部位被副屏占据了，因此键盘整体移到了左下方，触摸板整体移到了右下方。键盘整体手感舒适，键程 1.4mm，但按键布局比较紧凑。

右侧的触摸板是另一个黑科技，它支持独特的 NumberPad 数字小键盘，只要长按右上角的虚拟键，就可以把触摸板变成一个数字小键盘，补足了没有实体小键盘的遗憾，此时正常的滑动和手势也是没有影响的，堪称黑科技。

灵耀 X 双屏 Pro 在包装内还附赠了一个掌托和一个可粘贴到 D 壳的折叠支架，两个配件都可以让原本紧凑的键盘触摸板布局变得更舒适自然，长时间工作时也能保证手掌和颈椎保持在一个舒适的角度。

侧面接口依次是 2 个 USB-C 雷电 4 40Gbps 接口（支持 PD 充电），1 个 USB-A 3.2 10Gbps，一个 HDMI 2.1 ，一个 Micro SD 读卡器，一个耳机孔以及 DC 电源接口。

目前灵耀 X 双屏 Pro 已经上架，i7+3060 版售价 19999 元，i9+3080 版售价 29999 元，IT之家也为大家带来了图文评测，如果你感兴趣的话，不妨去了解一下。