京东：双 11 开门红苹果、小米、海尔、联想、美的、华为等品牌下单金额突破 10 亿元

IT之家 11 月 2 日消息，今日上午，京东表示，10 月 31 日晚 8 点，京东 11.11 全面开启。

IT之家了解到，京东数据显示，截至 11 月 1 日 24 点，139 个品牌下单金额破亿元，其中 Apple、小米、海尔、联想、美的、华为等品牌下单金额突破 10 亿元；43276 个商家成交额同比增长超 200%。

据介绍，京东家电开门红成交额超去年 11 月 11 日全天；京东家电专卖店整体成交额 1 小时 45 分钟超去年同期全天；开门红平均单价对比同期提升超过 50%。开门红当天，电视半小时成交额超去年全天，冰箱洗衣机 45 分钟成交额超去年全天，空调前 1 小时成交额同比增长超 3 倍；厨卫前 1 小时成交额同比增长 260%；万元以上蒸烤一体集成灶全天成交额同比增长 4.6 倍。

京东电脑数码方面，高性能显卡成交额同比增长 150%；高性能轻薄本增长 4 倍。晚 8 点刚过 17 秒，智能数码品类成交额破亿；开场 2 小时，家用投影机成交额便超去年全天；智能穿戴设备成交额全天同比增长 180%。

京东手机品类方面，iPhone 3 秒成交额破亿，小米、荣耀全天成交额同比增长超 100%，OPPO 销量增长超 3 倍，海信阅读手机 5 小时销量超去年全天。

此外，截至 11 月 1 日 16 时 18 分，包括京东零售订单和外部客户订单在内，京东物流的出库单量已超去年全天。