2699 元起，onebot M24 巧系列一体机正式开售：三面窄边框 + 无线充电底座

IT之家 11 月 2 日消息，经过一周的预售活动，onebot M24 巧系列一体机目前已在线上线下各平台同步开售。

雅致银配色 J4125 8GB 256G 版本售价 2699 元；

宝石红/午夜蓝/石墨绿配色 i3-10110U 8GB 256G 版本售价 3499 元；

宝石红/午夜蓝/石墨绿配色 i5-10210U 8GB 512G 版本售价 4199 元。

IT之家了解到，onebot M24 巧系列采用一体化轻薄机身设计，最薄处为 10.15mm，拥有宝石红、午夜蓝、石墨绿、雅致银四种配色。

配置方面，M24 巧系列至高搭载英特尔酷睿 i5-10210U 处理器，最高睿频 4.2GHz，同时配备 8GB DDR4 内存和 512GB SSD 固态硬盘。

屏幕方面，onebot M24 巧系列采用了一块 23.8 英寸 FHD 全面屏，拥有 94% 屏占比与 99% sRGB 广色域覆盖，支持-5° 至 15° 俯仰调节以及抗蓝光护眼，搭配三面窄边框设计、双扬声器与双频 WiFi。

onebot M24 采用机身支架集成式主板设计，拥有四面格栅通风口，机身底座还配备无线充电模块，支持 Qi Max 15W 标准无线充电协议，同时支持 5W/7.5W/10W 无线充电，兼容苹果安卓主流机型。

此外，M24 巧系列均配备与机身颜色相同的无线键鼠套装。