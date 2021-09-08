联想 YOGA 27 2021 一体机明日零点开售：R7 5800H/RX 6600M/4K 屏，8999 元

IT之家 9 月 8 日消息 联想 YOGA 27 2021 一体机将于明日零点正式开售，首发将上线两个版本。其中，R5 集显高色域屏首发价 6199 元，R7 独显高色域屏首发价 8999 元。

R5 5600H+Radeon Graphics+16GB RAM+256GB SSD+1TB HDD+4K 100％ sRGB 屏幕首发价 6199 元

R7 5800H+RX 6600M+16GB RAM+512GB SSD+2TB HDD+4K 100％ sRGB 屏幕首发价 8999 元

IT之家了解到，联想 YOGA 27 2021 对功能性进行了进一步升级，采用最新的 Ryzen 5000 系标压处理器，可选配 Radeon RX 6600M 独立显卡。

屏幕方面，联想 YOGA 27 2021 采用 27 英寸 4K UHD 屏幕，提供两种不同的色域选项，包括 99％ DCI-P3+99％ Adobe RGB 的广色域屏幕和 100％ sRGB 的高色域屏幕，前者因为采用量子点技术，亮度为 300nits；后者的亮度可达 350nits。

YOGA 27 2021 一线连模式支持易旋转特性，在关机情况下的 PD 充电功率提升至 95W，还引入了全新的分屏显示功能，支持画中画（Picturein Picture）模式，能够让手机投屏画面和一体机画面同时显示。

性能方面，YOGA 27 2021 采用的 AMD 锐龙 5000 系列标压处理器采用了全新的 Zen 3 架构，单核性能相较于去年的锐龙 4000 系列有所提升，多核性能方面得益于加强的散热系统，在约 77W 的高性能释放下能够实现 15％以上的性能提升。

此外，联想首次在一体机上引入了“3A 平台”—— 即采用 AMD 的 CPU+AMD 的显卡 + AMD 的芯片组。Radeon RX 6600M 采用 AMD 最新的 RDNA 2 架构，由台积电 7nm 制程打造。

接口方面，YOGA 27 2021 在之前接口配置的基础上，新添加了一个 HDMI 输出接口，在使用 YOGA 27 2021 的时候，可再扩展第二块屏幕。