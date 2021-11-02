数据显示：微软 MSN 新闻比 CNN 更受欢迎，将很快超过 BBC

IT之家 11 月 2 日消息，据 MSPoweruser 报道，我们不倾向于给微软的 MSN 新闻门户太多的关注，但根据 SimilarWeb 数据，该公司似乎一直比其他大多数新闻机构执行得更好，并接近于超越最受欢迎的英语新闻网站 BBC。

他们的数据是通过将机器学习和建模应用于具有统计学代表性的数据集而产生的，这些数据集基于对桌面和移动网络访问的直接测量（即选择与 SimilarWeb 分享第一方分析的网站和应用程序）；汇总设备数据的贡献网络；伙伴关系以及从网站和应用程序中提取的公共数据。访问（会话）是指访问者在一个网站上访问了一个或多个页面。随后的页面浏览包括在同一个访问中，直到用户不活动超过 30 分钟。

SimilarWeb 数据显示，在 2021 年期间，MSN 的流量稳步增长，而 BBC、CNN 和其他流行的新闻网站的流量却出现了稳步下降。

在过去的一个月里，MSN 是少数几个流量增加的网站之一，msn.com 增长了 5%，达到 9.605 亿次访问。

IT之家获悉，同比来看，在排名前十的公司中，只有 MSN 和雅虎财经的流量有所增长，其中 MSN 同比增长 14.2%。

与其他大多数网站不同的是，MSN 主要是一个新闻聚合器，从其他新闻网站获得许可新闻内容。微软与《今日美国》、《纽约时报》、《福克斯新闻》、《华盛顿邮报》、《卫报》等优质出版商以及全球所有主要市场的 3000 多个品牌合作，聚合最好的新闻、视频、照片和其他内容，并免费提供给网络、手机和 PC 上的用户，因此，在数亿美元的报酬下，他们的成功也是新闻来源的成功。

微软公司一直在努力让其内容出现在更多的 Windows 用户面前，使用的工具包括“新闻和兴趣”小组件。去年，MSN 还因为用人工智能取代他们的许多编辑而招致批评，但这两项举措似乎都得到了很大的回报。