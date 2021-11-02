苹果 iPhone13 供应链迎来国产巨头，消息称京东方绵阳产线已顺利量产出货

IT之家 11 月 2 日消息，此前《日经新闻》等媒体表示，苹果将中国京东方科技有限公司列为新款 iPhone 13 的高端显示屏供应商。Cupertion 分析师则预计京东方将向苹果供应超过 1500 万块 OLED 面板。

北京商报报道称，该消息今日确认属实。据称，京东方在位于绵阳的 B11 工厂内设立了专供苹果的柔性 OLED 面板产线，近期绵阳 B11 工厂出货量明显增加。知情人士透露，新款 iPhone13 屏幕已在京东方绵阳产线顺利量产出货，标志着三星、LG 等韩国企业主导的 iPhone 屏幕供应格局已被打破。

IT之家曾报道，《日经新闻》援引多位知情人士的话称，京东方科技于 9 月底开始为 6.1 英寸的 iPhone 13 供应少量 OLED 显示屏

据悉，目前京东方已通过苹果 iPhone 产品线的资格审查，正式进入 iPhone13 显示屏量产阶段，成为参与 iPhone 新品供应的唯一国产面板厂商。

IT之家了解到，这可能代表着京东方首次为苹果新款旗舰 iPhone 供应显示屏，而该公司目前只曾为价格更低的机型以及返修和翻新的 iPhone 提供屏幕。

日经还指出，京东方将与三星显示 (Samsung Display) 共享 iPhone 13 显示屏的订单，约占总订单的 20%。知情人士还说，在最乐观的情况下，京东方的目标是从三星那里获得（三星手中） 40% 的订单。

今日收盘，京东方 A 报收 4.86 元每股，跌幅为 2.41%。