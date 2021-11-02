法拉第未来 FF 宣布任命 McBride 为 CFO：期待与其共同努力，在 2022 年夏按时交付 FF 91

11 月 2 日晚间消息，法拉第未来 Faraday Future Intelligent Electric（以下称“FF”）今天宣布，任命 Walter J. McBride 为首席财务官（CFO）且立即生效。

FF 表示，McBride 在监管资本市场活动和管理财务和会计组织方面具有丰富的经验，曾成功地通过公募和私募进行资本融资。

McBride 曾担任过包括 Capstone Green Energy 在内的三家上市公司首席财务官，这些公司的业务涵盖清洁科技、制造业、互联网和软件科技、医疗保健和生命科学行业。

最近，McBride 担任 Orange County Financial Services LLC 的董事总经理和首席财务官。此外，McBride 还担任过 Kistler Aerospace Corporation（私营航空航天企业）的首席财务官。

在过往的职业生涯中，McBride 成功地通过公募和私募进行了资本融资，建立和完善了财务、投资者关系和相关职能，管理推动了自然和非自然增长。同时，McBride 还拥有成功建立和实施财会系统以及内部控制结构的专业知识。

“欢迎 McBride 先生加入 FF 团队，他是一位经验丰富的财务高管，亲手为不同公司成功打造了战略规划、资本市场和基础构架。这对于即将进入令人兴奋的下一阶段发展的 FF 来说是无比宝贵的”，FF 全球 CEO 毕福康说，“我相信他会成为我们强大的财务和会计团队的关键一员，我也期待和他一起共同努力，在 2022 年夏天按时交付 FF 91。”