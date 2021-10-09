遭做空后又被律所调查, 贾跃亭的 FF 上市不到 3 个月股价已近腰斩

10 月 9 日消息，贾跃亭尚未兑现回国的承诺，法拉第未来（Faraday Future，下称“FF”）又起波澜。

当地时间 10 月 7 日，美国做空机构 J Capital Research 发布了一份关于 FF 公司的沽空报告，称 FF 是“新兴的电动汽车骗局”，并断言“FF 公司永远也卖不出一辆车”。

随后，FF 相关人士向媒体回应称，该报告所述内容严重失实，属于无稽之谈，充满大量误导性信息，缺乏逻辑且无事实依据。贾跃亭也发布朋友圈称“冷饭热炒，无稽之谈”。

不过，这番言论似乎并没有打消资本市场的疑虑。截至 10 月 8 日收盘，FF 股价下跌 4.17%，报 8.05 美元，相较发行价 13.78 美元，已经跌去 41.58%，若从上市首日盘中最高的 17 美元/股计算，其股价已经腰斩。

更糟糕的是，今日早间，有报道称，律所 Bernstein Litowitz Berger & Grossmann LLP 将对 FF 是否触犯美国联邦证券法律展开调查。其调查重点为，FF 是否向投资者披露了关于其生产电动汽车能力的误导性信息。

做空机构断言 FF 卖不出一辆车

当地时间 10 月 7 日，美国做空机构 J Capital Research 发布了一份关于 FF 公司的沽空报告，该报告有 28 页，从 FF 公司投产能力、资本运作表现、研发投入状况以及贾跃亭自身在国内受到的处罚等多个角度表达了其对 FF 公司的质疑，消息来源包括实地调研走访、公司财报数据及公开资料等。

今年 9 月 20 日，FF 公司曾发布一份报告称其在制造方面取得进展，但这份做空报告指出，其走访的 FF 公司前工程主管并不认为公司的电动汽车已准备好投入生产，并直言“我们不认为 FF 公司能卖出哪怕一辆汽车”。

此外，报告还指出，“经过 8 年的经营，FF 公司未能交付一辆汽车并再次表示’明年交付’，此外公司违背了在美国及中国 5 个地方建厂的承诺，对于第六个工厂的建设也一再推迟。”

针对该做空报告，FF 官方尚未进行详细回应，FF 相关人士向媒体回应称，该报告所述内容严重失实，属于无稽之谈，充满大量误导性信息，缺乏逻辑且无事实依据。

贾跃亭在个人朋友圈表示，该做空机构言论是“冷饭热炒，无稽之谈”，并称 J Capital Research 已经不是第一次被打脸了，还相约 2022 年 7 月加州汉福德新物种诞生日见。

不过，这番言论似乎并没有打消资本市场的疑虑。截至 10 月 8 日收盘，FF 股价下跌 4.17%，报 8.05 美元，相较发行价 13.78 美元跌去 41.58%，若从上市首日盘中最高的 17 美元/股计算，其股价已经腰斩。

10 月 8 日收盘后，FF 股价继续下跌，截至发稿，FF 股价下跌 1.61%，报 7.92 美元。

FF 91 量产还要再等 9 个月？

FF 承载着贾跃亭的造车梦，但它的发展并不顺利。

2017 年 1 月，FF 在拉斯维加斯正式发布首款量产电动车 FF 91。但当年底，即有媒体曝出，FF 美国工厂内破败萧条，荒草丛生，整个公司只有一名员工打卡上班，厂内也无任何生产设备。

随后，FF 宣布完成 10 亿美元 A 轮融资。2018 年 6 月，恒大以 67.46 亿港元收购香港时颖公司 100% 股份，间接获得 Smart King 公司 45% 的股权，成为 FF 公司第一大股东。好景不长，二者即闹出“分手”风波。

此后几年，FF 因资金问题几度动荡，“贾跃亭”这个标签也给 FF 融资带来不小的烦恼。FF 现任全球 CEO 毕福康曾表示，FF 在过去一直难以执行其商业计划，贾跃亭的股权是吸引其他投资的主要障碍。

过去两年，贾跃亭先是让出了 CEO 的位子，接着又进行了个人破产重组，他持有的 FF 股权已经转为债权人信托。直到 2021 年 7 月 22 日，FF 正式在纳斯达克挂牌上市。

今年 9 月，在 FF“919 未来主义者日”上，FF 全球 CEO 毕福康宣布了 FF 91 量产交付的进展，称“我们有充足的信心在上市后 12 月内按时高质量、高产品力交付 FF 91Futurist。”

这意味着，不出意外的话，FF 91 将会最迟在明年 7 月交付。也就是说，从 2017 年发布首款量产电动车 FF 91 到交付，贾跃亭用了 5 年。

FF 91 尚未量产，法拉第未来已经放出了车辆性能信息。据介绍，FF 91 实现了智能接驳服务，该车 0-96km/h 加速时间仅需 2.39 秒，三台电动机能产生 1050 匹马力，电池续航超过 700 公里等。

此前，法拉第未来官方显示，FF 91 已经开始接受预定，预定金 5 万元。用户提交 FF 91 预约申请后，在车辆生产之前，法拉第未来会与用户联系，对车型进行个性化定制及选配，并签署相应的车辆销售合同。在签署车辆销售合同前，用户可随时取消预订，订金将全额返还。

据介绍，FF 91 是法拉第未来的首款量产车和旗舰车型，是可实现自动驾驶的纯电动车。