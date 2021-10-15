法拉第未来宣布已完成准量产车产线安装，确保 FF91 明年 7 月量产交付

IT之家 10 月 15 日消息，根据外媒 businesswire 报道，法拉第未来（FF）今日对外宣布，公司已经启动位于加州中部的汉福德工厂的建设工作，并且已经完成有关准量产车安装产线的准备工作。法拉第未来表示，随着汉福德工厂生产制造团队和 FF 运营团队取得的进展，和法拉第未来供应商的支持，会全面确保明年 7 月的量产与交付。

FF 全球高管 Carsten Breitfeld 博士称：“我们位于汉福德制造厂的所有造车资源已经到位，项目的施工和制造设备的安装都有明确的目标，以达到我们的投产要求。我们正在继续创造新的生产工艺，我们有信心在明年按时交付 FF 91，并让其具备高质量和强大的产品能力。”

除了上述制造方面的更新外，FF 还在 FF 91 的制造技术上取得了进展，包括：冲压模具定型（Finalizing stamping dies）、车身装配自动化（Body assembly automation）、自动化的喷漆车间（Paint shop automation）、电池组制造策略（Battery pack manufacturing strategy）、逆变器制造系统（Inverter manufacturing systems）以及车辆装配系统（Vehicle assembly systems）。

IT之家了解到，法拉第未来旗下准量产车名为 FF 91，为其公司推出的首款车型，于北京时间 2017 年 1 月 4 日在美国拉斯维加斯全球首次亮相。FF 91 是一款由电力驱动的新能源汽车，法拉第未来宣称其搭载的三电机动力系统可提供 1050 匹马力，0-60 英里/时加速时间为 2.39 秒。采用多种先进的智能驾驶技术，实现了智能接驳服务。车辆可在车主下车后自行寻找车位并停好，再当车主需要使用车辆时，通过手机上的 FF Control App 将 FF 91 叫回身边。

2017 年 8 月，FF 对外宣布将租下位于加利福尼亚州汉福德市的一家厂房。该厂房占地面积 100 万平方英尺（约 92,903 平方米），随后经行了必要的清理和基础设备准备工作。在 2018 年 6 月获得正式的建设许可证并签约工程总承包商 Bernards 为其监工。

2018 年 7 月份法拉第未来全球 CEO 的贾跃亭曾率领公司高管团队前往汉福德工厂进行为期一天的现场考察。7 月 13 日，汉福德工厂获得了当地政府颁发的临时办公许可（TCO）。此外，加利福尼亚州第 14 区参议员 Andy Vidak 及汉福德市长 David Ayers 也对工厂进行了现场访问和全面考察。

但在 2021 年 10 月 7 日，美国做空机构 J Capital Research 发布的一份报告表示，该机构通过现场走访调研，“不认为 FF 公司能卖出一台汽车”。对此说法，FF 创始人贾跃亭于当地时间周五下午回应称：“冷饭热炒，无稽之谈”，并称上述做空机构“已经不是第一次被打脸了”。

两天后律师事务所 Bernstein Litowitz Berger & Grossmann LLP 对法拉第未来是否触犯美国联邦证券法律展开调查。调查的重点是法拉第未来是否向投资者披露关于其生产电动汽车能力方面的误导性信息。