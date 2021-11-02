联想发布 ZUI 13 for Pad：全新 UI 语言，响应速度更快，还有电脑模式、超级互联等

IT之家 11 月 2 日消息，联想今日举行新品发布会，推出了小新 Pad 12.6 等产品，与此同时，联想还公布了全新的 ZUI 13 for Pad 系统，带来全新 UI 视觉语言，推背感动效，聚焦操作，提升层次感。

此外，全新的 ZUI 13 for Pad 响应速度足足提升了 2.7 倍，从原来的 720ms 降至 267ms。

ZUI 13 for Pad 集成一视界、超级互联、隐私神盾、外设协同、平行视窗、自由分屏、应用浮窗、敏感行为提醒、全能卡片、电量壁纸等功能。此外，联想还加入了互传联盟，用户可实现一键互传。

一视界：开启平板横屏体验新篇章；

电脑模式：贴近 Windows 的交互体验，支持窗口多开；

超级互联：平板、电脑、手机跨端投屏、传输更便捷；

隐私神盾：阻断应用使用相机、麦克风和定位，保护隐私更安心；

外设协同：触控笔随手写 + 便签文字拖拽，磁吸键盘高效快捷键

此外，平板电脑 ZUI 13 预装搜狗输入法联想版，电脑模式/游戏模式/平行视窗均支持悬浮键盘，与 ZUI 13 全新设计语言完美契合，

垫高输入设计，全面屏手势不误触。据称，新键盘针对官方双模键盘全面优化，可通过键盘小地球键一键开启语言输入。

IT之家了解到，全新的 ZUI13 for Pad 系统除首发搭载小新 PadPro 12.6 外，还将为旧款联想平板电脑进行适配推送，其中：

YOGA Pad Pro 将于 11 月更新，小新 Pad Pro 2021 将于 11 月更新，小新 Pad Pro 2020 将于 12 月更新，小新 Pad 将于 12 月更新，小新 Pad Plus 将于明年 1 月更新，小新 Pad Plus 5G 也将于明年 1 月更新。