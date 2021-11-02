联想小新 Pad Pro 12.6 发布：2.5K 分辨率、120Hz 刷新率屏幕，骁龙 870 芯片，首发 3699 元

IT之家 11 月 2 日消息，联想在今日晚间召开了秋季轻薄新品发布会，正式发布了小新 Pad Pro 12.6 平板电脑，该平板搭载骁龙 870 芯片，首发价 3699 元起。

联想小新 Pad Pro 12.6 平板搭载骁龙 870 旗舰处理器，拥有 LPDDR5+UFS 3.1 高速存储组合，支持 microSD 卡扩展。

该平板配备 12.6 英寸 AMOLED 显示屏，采用 E4 发光材料，拥有 2.5K 高分辨率、600nits 峰值亮度、100% DCI-P3 高色域、DC 调光。

该平板还支持 120Hz 刷新率和 360Hz 采样率，拥有 JBL 四扬声器、支持杜比全景声。

此外，联想小新 Pad Pro 12.6 平板拥有轻薄金属机身，薄至 5.6mm，还支持面部指纹双解锁，前摄像头居中不偏移。该平板还拥有 10200mAh 大电池，支持 30W 快充。

联想还同时发布了 ZUI 13 for Pad 系统，全新 UI 视觉语言，更快的响应速度等。

IT之家了解到，联想小新 Pad Pro 12.6 平板的定价为 4299 元，首发价为 3699 元，将于 11 月 2 日 21 点开启预售，并在 11 月 10 日 20 点正式开售。