中国移动短信小程序 2.0 发布，将结合 5G 消息实现终端全覆盖

IT之家 11 月 2 日消息，在今日举行的中国移动 2021 产品创新融合发布会上，中国移动通信集团公司副总经理简勤出席并带来演讲，表示中国移动把产品转型作为头等大事，正在举全集团之力做产品。

IT之家了解到，中移互联网有限公司副总经理庄仁峰还带来了三款创新产品：超级 SIM 卡、移动认证 2.0、短信小程序 2.0，以突破 5G 消息发展遇到的覆盖瓶颈。

据介绍，超级 SIM 卡将 SIM 卡从仅为通信服务的“功能卡”升级为为信息服务的“智能卡”，将带来“人人有数字人民币”、“人人有数字签名”、“人人有安全盾”的全新变革。

移动认证 2.0 从“号码认证”升级到“号卡认证”，全面覆盖手机端和电脑端，提供多安全等级的认证能力。卡、号、消息开展融合创新，通过号码统一账号，推动消息之间互联互通，进一步助力信息系统之间实现互联互通，打破数据孤岛和应用孤岛。

庄仁峰表示，短信小程序 2.0 直接通过卡片展示链接内容，解决了短信小程序 1.0 的感知问题，可作为 5G 消息的补充方案实现终端全覆盖。

值得一提的是，梦网科技今年 10 月 28 日还发布公告披露，全资子公司深圳市梦网科技发展有限公司中标“中移互联网有限公司 2021-2023 年内部业务场景短信小程序升级支撑公开比选采购项目”，中选份额 100%。