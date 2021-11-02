苹果 macOS 12 Monterey 新增支持巨大鼠标指针/光标

IT之家 11 月 2 日消息，据 Apple Insider 报道，如果你在 Mac 上工作时一直丢失你的鼠标指针，苹果在 macOS 12 Monterey 中添加了另一个方便的选项，可以增加你的光标大小，使它更容易找到。

此前，你可能已经知道，在使用 macOS 的任何时间里，可以快速地来回晃动鼠标来扩大光标的大小，来找到光标的位置。

现在，在 macOS 12 Monterey 中，你也可以让鼠标指针光标永久性地变大。这个功能对于那些抱怨默认的指针实在太小的用户来说很方便。这不仅会影响到标准的箭头光标，而且也影响到文本输入光标。IT之家获悉，尽管尺寸较大，但它仍将以与正常尺寸光标相同的精度工作。

设置大光标只需要几秒钟的时间，而且可以很容易地定制一些尺寸。

如何在 macOS Monterey 中增加你的指针的大小

点击你的 Mac 顶部菜单栏中的苹果 Logo 标志。

点击系统偏好

点击辅助功能

点击显示

单击“指针”（Pointer）。

使用“指针尺寸”滑块来选择你所需要的指针尺寸。

在这个菜单中，你可以通过勾选指针尺寸滑块上方的方框来打开“摇动定位”。默认情况下，这个选项是打开的。

如果你想把鼠标指针颜色改成对比度更高的颜色，你可以通过指针尺寸滑块下面的颜色框选择轮廓和指针的颜色。