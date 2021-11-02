2021 MSU 世界视频编码器大赛：爱奇艺 QAV1 综合性能成绩第一，最大编码速度提升 50 倍

IT之家 11 月 2 日消息，2021 年莫斯科国立大学（Moscow State University）举办的 MSU 世界视频编码器大赛成绩揭晓，此次大赛同往年一样有非常多 TOP 企业团队来参赛，包括爱奇艺、华为、腾讯、阿里、英特尔、谷歌等。

爱奇艺自主研发得 QAV1 在编码速度方面取得重要突破，成为快速档（30fps）赛道中唯一的参赛团队使用新一代标准的编码器。此外，QAV1 以主要评价指标 SSIM 衡量，取得了慢速/快速综合性能成绩第一名的好成绩。

注：一个是 4:1:1 的，一个是 6:1:1 的。

今年参赛的编码器有 22 个，其中 7 个 265 编码器，5 个 AV1 编码器，6 个 VVC 编码器，4 个其他标准的编码器。

一直以来，AV1 标准被认为是一个非常复杂的标准。据部分研究分析，AV1 标准的复杂度是 H.265 的 7 倍 。早期的 AV1 编码器 AOM 的复杂度甚至达到了 x265 的近 2700 倍。

在过去的一年里，爱奇艺基于 AV1 标准，对 QAV1 编码器进行深度的优化，在保持高压缩率的同时，充分降低了编码复杂度。针对块划分、环路滤波等算法模块，QAV1 进行深度的技术挖掘，充分利用了前沿的深度学习技术进行优化。在码率控制、指令优化方面也进行了诸多繁琐而基础的工作。相较于去年参赛版本，爱奇艺 QAV1 编码器今年提速近 50 倍，目前已经达到了 x265 ultrafast（60fps）同样的编码速度，且压缩率相较 x265 有大幅提升。这意味着 QAV1 可以应用到所有 x265 能用的场景。

爱奇艺 QAV1 编码器已经参加了今年 MSU 比赛 ultrafast 赛道（[email protected]），预计将突破新标准复杂度高的瓶颈，更加高效的实现使 AV1 可以应用于更多场景。

此外，QAV1 编码器还完善了 8K 编码、高帧率、HDR 编码等多项编码功能。编码复杂度低特性也使得 QAV1 可以用在直播场景，以及在一些情况下代替硬编码，获得更好的视频质量。此外，爱奇艺还在进一步探索如何充分利用不同分辨率编码结果的相关技术，进一步降低 AV1 大规模应用的成本。

IT之家获悉，爱奇艺 QAV1 编码使得其在确保视频画面质量的同时，还可以再降低视频大小约 20%，进而节省 20% 的带宽。

例如，以前的 H.265 / HEVC 标准需要大约 10GB 的数据来传输 90 分钟的 UHD 视频。采用 QAV1 编码之后，只需 8GB 的数据即可达到相同的质量。尤其是在电视上观看 4K 或 8K 流媒体视频时，AV1 编码新标准将特别有用。

目前，爱奇艺已经具备大规模生产高质量 AV1 视频内容的能力，也具备了基于 AV1 直播的能力。并且也有越来越多的终端厂商也开始支持 AV1 硬解。

除了 QAV1 的优异成绩，爱奇艺也是 MSU 比赛中首个基于 AVS3 标准参赛的团队。AVS3 标准是中国 AVS 工作组开发的最新视频编码标准，压缩率相较于 H.265/HEVC 有显著的提升。此次比赛，爱奇艺 QAVS3 将重点放在主观视觉质量的改善上，并选择 VMAF 作为优化目标。QAVS3 压缩率可与多个基于 VVC 和 AV1 的视频编码器相媲美。