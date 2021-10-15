爱奇艺创始人龚宇披露取消超前点播原因：不是受到主管部门压力，是因会员不满意

IT之家 10 月 15 日消息，2019 年 8 月，腾讯视频首次在《陈情令》中设置了超前点播模式，随后，爱奇艺、优酷均陆续在其平台上线了超前点播服务。

IT之家了解到，超前点播模式是视频网站推出的一项增值服务，在会员的基础上再付费，可以提前解锁剧集内容。然而，超前点播推出后引发巨大争议。

今年 8 月 26 日，上海市消保委官方微信号发文称，腾讯视频在电视剧《扫黑风暴》的超前点播中，规定必须按顺序解锁剧集。上海市消保委认为，既然是按集收费的，那消费者就有权选择他要看的那一集。所谓“按顺序解锁观看”，涉嫌捆绑销售，是对消费者选择权的漠视。9 月 9 日，中国消费者协会发文，就视频平台的 VIP 会员服务和超前点播机制发声。中消协认为，超前点播应尊重自愿，并提出了相关平台取消逐集限制、计费规则得遵守公平等要求。“少一些套路，多一些真诚”，既是消费者协会的呼吁，也是广大被收割的会员用户的心声。

对此，10 月 4 日，爱奇艺、腾讯视频、优酷三大视频平台同一天通过社交媒体纷纷发布公告称，即日起取消剧集超前点播服务，自此“超前点播”成为历史。

据第一财经报道，爱奇艺 CEO 龚宇今日在爱奇艺悦享会上披露了取消超前点播原因，他回应称，取消超前点播，不是受到主管部门的压力，而是会员不满意。超前点播的运行，不是想象的那么理性客观讲逻辑，很多会员觉得权利被剥夺，“主要是会员满意度，这是一个核心观点，我们自己壮士断腕，愿意为会员的满意度付出代价，在内容产品、商业模式、播出方式上找到更多契合。”