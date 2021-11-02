消息称华为将出售 x86 服务器部门：目前进展顺利

IT之家 11 月 2 日消息，由于某些众所周知的原因，华为部分产业遭重，例如先进芯片和 5G 方面。彭博社今日报道称华为将出售其 x86 服务器业务，双方谈判目前进展顺利。对此，华为拒绝置评。

到目前为止，各方尚不清楚与出售华为服务器部门有关的款项将流向，但外媒预测大概有几十亿元，计划收购的财团包括河南信息产业投资有限公司和一家位于郑州的国有企业，该企业曾是华为供应链厂商。

此外，知情人士称，消费电子制造商华勤科技有限公司和一家代表湖北国资的公司也参与了谈判。目前尚不清楚这两家公司是单独竞标还是作为同一财团的一部分竞标。

今年上半年，有消息称华为将向苏州国资委打包出售服务器产品线，华为内部人士则表示华为不会放弃服务器业务，但目前生产受阻，即便可以基于英特尔架构设计芯片也没有办法进行生产，其服务器业务受到影响。

IT之家了解到，华为自去年 9 月起受到了强力封禁，因此部分业务大受影响，例如大部分供应商已停止向华为供货，甚至也已无法自主生产。

值得一提，去年禁令下达不久后，有部分美国公司便得到了政府批准以向华为供货，如英特尔和 AMD，而且目前华为笔记本电脑业务中大都采用了 AMD 以及英特尔的芯片，服务器领域未知，不过华为 4 月时还发布了基于第三代英特尔至强可扩展处理器的最新一代 FusionServer Pro V6 智能服务器。

此外，还有媒体曾表示，英特尔与华为的合作实际上并没有正式恢复，而此前英特尔和 AMD 也只是特定产品获批。甚至还有消息称双方关系在今年 5 月底的再次出现问题（未证实），但毫无疑问目前华为确实面临着芯片生产的难题。