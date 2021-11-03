华为梁华：全球 70 亿人，平均每人每天产生的数据高达 1.5GB

IT之家 11 月 3 日消息，2021 中国移动全球合作伙伴大会昨日在广州召开。华为公司董事长梁华发表演讲称，当前，全球信息数据总量呈现爆炸式增长。

据介绍，1992 年，全人类每天只产生 100GB 数据；时至今日，全球 70 亿人，平均每人每天产生的数据高达 1.5GB。仅一辆自动驾驶汽车，一天能产生 64TB 数据。“算力将像宽带一样广泛存在，将成为智能社会新基础设施。”

IT之家了解到，梁华公布的数据显示，截止目前全球已经部署了 150 万 5G 站点，共有 176 张 5G 商用网络在为 5.2 亿用户提供 5G 服务。

对个人消费者而言，以一部 1GB 的高清影片为例，初始缓冲时延从过去的 3s 降到 0.5s，实现很多年轻人喜欢的倍速无卡顿体验。梁华表示：“相信随着 5G 的进一步发展，个人体验将逐步走向高清化沉浸式时代。”

行业应用方面，过去一年，有超过 10000 个 5G 行业创新项目实践落地，其中有 1500 个商用合同，在钢铁、港口、矿山、制造等重点行业发挥作用。

梁华指出，目前，华为与合作伙伴一起打造两个操作系统，一个是鸿蒙操作系统，一个是欧拉操作系统，两者已形成开源生态。鸿蒙的应用场景是智能终端、物联网终端和工业终端，欧拉则面向服务器、边缘计算、云和嵌入式设备。“我们希望通过欧拉和鸿蒙，与产业界共同打造覆盖所有场景的开源操作系统，适配更多场景，促进算力和数据流通。”