SpaceX 再添新合同：2025 年用猎鹰 9 号发射英国天网

北京时间 11 月 3 日早间消息，据报道，SpaceX 已经赢得了一份合同，将在 2025 年使用其猎鹰 9 号（Falcon 9）火箭发射英国天网（Skynet）。

Skynet 是英国计划中的 Skynet 6A 航天器，为该国的军事通信卫星。这将是自 1969 年以来法神的第 15 颗此类卫星，届时猎鹰 9 号将其携带至地球静止转移轨道，并开始向新的网络架构过渡，升级地面系统和更换卫星承包商，此项目将耗资大约 7 亿美元。

Skynet 此前由英国宇航公司、马可尼航天公司和（EADS）阿斯特里姆公司在 1974 年至 2012 年期间联合搭建，此前英国选择了空中客车航天公司（Airbus Space）来生产 Skynet 6A。

虽然在技术上是该计划的新承包商，但空客防务和空间公司（Airbus Defense and Space）是在 2014 年通过重组欧洲航空防务和空间公司（EADS），将空客防务、阿斯特里姆和卡西迪安合并为一个实体而成立。

英国在 2020 年中期向空客授予了生产合同，后者在 2021 年 10 月开始生产 Skynet 6A。虽然几个主要的里程碑还没有实现，但空客表示，这颗卫星仍然有望在 2025 年用猎鹰 9 号火箭从佛罗里达的卡纳维拉尔角发射。在发射时，Skynet 6A 应该重约 5000+/-1000 公斤，为猎鹰 9 号留下足够的余量，将卫星放入一个完整的约 300 公里 ×35900 公里的地球静止转移轨道。

在发射之后，Skynet 6A 将使用内置推进器绕行到地球静止轨道，预计将在那里运行到本世纪 40 年代。