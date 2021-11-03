Redmi Note 11 潮流限定版全息悬浮工艺解析：微透镜/微图文结合形成 Logo

IT之家 11 月 3 日消息，小米于 10 月 28 日正式发布 Redmi Note 11 系列手机，包含三种型号。与此同时，小米还推出了特别的 Redmi Note 11 潮流限定版机型。这款手机采用墨绿色机身设计，后盖有着独特的图案，基于 Redmi Note 11 Pro+ 打造。

小米卢伟冰今日对这款手机的“全息悬浮工艺”进行解析。他表示，手机后盖的 Redmi Logo 不是印刷的，而是光线形成的。这种工艺在玻璃内有两层膜，上层是微图文，下层是微透镜。光线先穿过微图文层，到达微透镜，经过折射后再放大 150 倍，然后在平面上空 7mm 的地方形成 Redmi Logo。

卢伟冰表示，这需要 11 万多个微图文和微透镜一起才能形成，并且一一对应，精度需要控制在 6um。

IT之家了解到，小米 Redmi Note 11 潮流限定版搭载天玑 920 SoC，配备 6.67 英寸三星 AMOLED 屏幕。手机内置 4500mAh 电池，支持 120W 快充，配备 3.5mm 耳机孔、NFC、X 轴线性马达等功能。这款手机后置 1.08 亿像素主摄，同时拥有 JBL 对称式立体声扬声器。手机存储容量为 8GB + 256GB，售价 2699 元，将于 11 月 11 日上午 10 点开售。