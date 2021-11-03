Surface Pro 8 新一代触控笔深度评测：科学阐述 Surface 触控笔的逆袭

Surface Pro 8 是自 Surface Pro 3 以来变化最大的一代：窄边框设计，更大的屏幕尺寸，120 赫兹高刷屏，更大的电池，改进的散热系统以及全新一代的触控笔 —— Surface 超薄触控笔 2。下面我就跟诸位IT之家家友分享一下个人近几天的使用感受和与 Apple Pencil 2 对比评测的结果。

文末附有分别用两个笔画的小作品（跟着教程画的小样）。

一、写在前面

先说结论，我个人觉得 Surface Slim Pen 2 是一支更优秀些，且相对更适合大多数人的触控笔，但如果主要需求为画画，那么感觉现阶段 iPad 配合 Apple Pencil 2 仍然是一个更佳的选择。本文会通过延迟，抖动，笔的可控性，易用性以及舒适度五个方面解释为什么我个人更喜欢 Surface Slim Pen 2。当然对于触控笔的喜好选择是一个有不少主观因素和个人使用环境影响的事情，所以如果你看完本文评测的四点，持反对意见，那么一切以你的意见为主。

附上完整评测视频：

评测所用型号为 i5 处理器、16GB 内存、256GB 固态硬盘、银色版。

二、延迟

120 赫兹高刷屏配合 GPU 墨迹加速都在一定程度上减少了 Surface Slim Pen 2 笔记延迟的感觉。最终在这方面两者基本持平，都是十分优秀的水准。通过慢镜头都难以看出差距，互有胜负，所以日常使用过程中应该是很难感觉出来不同的。详情可以观看顶部视频。

三、抖动

抖动问题一直是 Surface 触控笔的一个大问题，Surface Slim Pen 2 在改进提高后，是否还有抖动现象呢？答案是，有的。不过只在特定角度下（相对刁钻的角度）慢速画直线才会有轻微抖动，一般正常书写和绘画的过程中是不会出现的。

由于平时写字基本很难出现需要慢速画直线的情况，所以本次测试使用的是 Adobe 的绘画软件 Fresco 来进行的。先上一组对比图，从上至下的三组分别是：Surface 触控笔，Surface Slim Pen 2 和 Apple Pencil 2。三款笔均关闭笔迹顺滑功能（smoothing）进行测试。因为 Fresco 可以云同步，所以 iPad 上用 Apple Pencil 2 画的线可以和 Surface Pro 8 上用 Surface Slim Pen 2 画的线同框。

通过上图可以看出，Apple Pencil 2 是完全的赢家，在 Fresco 中，无论什么角度，无论什么速度，始终都可以画出完美的直线。老款 Surface 触控笔也是意料中表现最差的一个，在几乎任何角度下，只要慢速绘制直线就 100% 出现抖动。而 Surface Slim Pen 2 则居中，一般的角度下，基本没有抖动，只有在笔头对着尺子慢速绘制时会出现抖动（比老款轻微），而这种情况我个人认为是日常使用中很难出现的，即用下图的姿势，慢速绘制直线。

这个姿势本身是有可能会用得到的，但是在想要画直线的情况下，一般不会采用，而是会采用以下两种姿势。

两款笔在画斜线的情况下，Apple Pencil 2 画斜线比水平的线抖动要明显一点点，Surface Slim Pen 2 画斜线和水平线的的抖动情况差不多，总的来说还是 Apple Pencil 2 的表现要更好一点点，如下图：

▼ Apple Pencil 2

▼ Surface Slim Pen 2

并且一些绘画软件中会有内置的电子尺，真需要画直线的时候可以用它，100% 直。

所以综上来说，虽然 Surface Slim Pen 2 还是会在特定情况下有稍微更明显一点的抖动，但因几乎很难碰到，所以日常使用应该是不会出现抖动问题的，如果真的在绘画中碰到，也可以通过开启笔迹顺滑来消除抖动。但如果对比 Apple Pencil 2 的话，肯定还是 Apple Pencil 2 妥妥胜出。（不同软件可能表现会有不同，我们测试使用的是 Adobe 的 Fresco。）

四、笔的可控性

总体而言，Surface Slim Pen 2 的可控性更好一些，主要是因为以下三点：使用 Surface Slim Pen 2 时并不会感觉很滑、写字时较少有粘连现象、有微振动反馈。Apple Pencil 2 主要的问题就是感觉像在一层薄薄的纸上写字，滑，不可控，写字时尤为明显，画画时区别或者说影响较小。相比之下，Surface Slim Pen 2 的感觉像是在 3-4 层薄薄的纸上写字，虽然也滑，但是要好不少。

而之所以会有以上体验差别的原因是：更细且更灵活的笔头，触发第 1 级压感的软件调教，更多的硬件集成。下面我来一一详细阐述这三点。

1.更细且更灵活的笔头

首先通过下图我们可以看出，Surface Slim Pen 2 的笔头是要更细小的，而 Apple Pencil 的笔头则更大。

关于更灵活这点，通过照片无法体现，感兴趣的伙伴可以查看评测视频。具体来说就是，Surface Slim Pen 2 的笔头是可以极其轻微的前后左右活动的，而 Apple Pencil 2 的笔头是稳如泰山的，纹丝不动。

结合这两点的话，Apple Pencil 2 在使用时是更大更圆的一个笔头，书写时完全不动；Surface Slim Pen 2 是一个更细更尖的笔头，书写时笔头会向相反的方向微微位移（非常细微）。个人觉得是这两个模式的差别造就了使用时更滑或更不滑的感受。

高能预警，准备好让眼睛受到冲击，本人书法很糟糕，英文还行，中文拉跨……

有兴趣看书写对比的话可以观看顶部视频。

2.触发第 1 级压感的软件调教

在这一点上，两个厂商的取向也是完全不同的。Surface Slim Pen 2 在笔头即将接触甚至刚刚接触屏幕时，是不会识别为用户想要书写或画画的，只有当我稍微用很少很少的一点点力（或者就依靠笔自身的重力带来的力度）的时候，笔才会在屏幕上画出线。而 Apple Pencil 2，在笔头即将触碰或刚刚触碰屏幕时，就会认为用户想要书写或画画，此时移动笔头（未触碰屏幕或刚刚触碰到屏幕）就会画出线。笔迹粘连这一点也是更多会对书写造成影响，绘画过程中有时甚至希望能够在线条末尾脱出一小段更细的线。当然有些绘画软件里面也内置压感灵敏度或取向的调节，所以对于绘画可以说没什么影响。

3.可调整的参数的集成

Surface Slim Pen 2 的灵敏度，微振动强度或开关，按压按钮后执行的操作等都可以在系统设置中调节。

相比之下 Apple Pencil 2 可设置的内容较少，基本只包括双击笔头执行的操作和屏幕角落划入时是否执行默认操作。

因此关于可控性，个人觉得 Surface Slim Pen 2 更胜一筹。

五、易用性

个人的感受依然是 Surface Slim Pen 2 更好一点。

首先是 Surface Slim Pen 2 的收纳，个人觉得是目前为止最聪明和理想的收纳方式，十分便携，并且不碍事不怕丢。侧吸在机身上的设计，说实话有点容易掉，尤其是收纳到包里的时候，而且平时用手拿着设备用的时候，笔也十分碍事，生怕哪个不小心就碰掉了。Surface Slim Pen 2 的收纳方式完美解决以上问题

更重要的一点是 Surface Slim Pen 2 的末端可作为橡皮使用。这个看似并没有很起眼，但是却极大的改善了“写错 - 擦掉 - 再写”的流程。因为从擦除到重新书写，只需要将笔倒置进行擦除，然后重新翻回来就可以了。

Apple Pencil 2 也内置了一个双击笔杆的操作来实现从笔刷到橡皮的切换。并且识别这一操作的区域相对比较大，所以不管握笔习惯靠笔头还是远离笔头，基本都可以直接用食指完成切换。

这个模式有两个小缺点，第一个是个别时候会有误操作，不想切换的时候却不小心切换了（触发频率不算很频繁），或者想切换的时候，切换失败（偶尔出现）。第二个是，在来回切换笔刷和橡皮时，大脑还需要处理一个笔头的概念的切换，那就是现在的笔头是笔刷和现在的笔头是橡皮，并且可能需要额外思考的是，刚才的切换是否成功了或者是否完成了。并且有的时候如果不是马上来回切换，可能会忘记切换成自己想要的工具（笔或橡皮）。

而 Surface Slim Pen 2 的笔头永远就是笔刷（除非主动切换成橡皮），末端永远是橡皮，这个概念是固定的，用的时候直接翻转使用即可，不需要额外的思考。同时个人觉得翻转笔身比食指双击要更容易操作。

当然如果为了避免误操作，把 Apple Pencil 2 的双击功能关闭的话，就会让切换橡皮和笔刷将变成一个更繁琐的操作。当我们需要擦除时，我们需要把目光焦点从当前写字或画画的位置移动到工具栏并集中在橡皮上，以确保可以准确选中橡皮，选中之后，我们需要再次把目光焦点移回到内容上来进行擦除，完毕之后，需要再来一次目光焦点的来回切换以及工具切换，是一个非常打断式的操作。类似于用电脑打字聊天时，不用回车键发送消息，而选择离开键盘用鼠标点击“发送”按钮的感觉，发送后再回到键盘继续打字。

所以综上所述，在有任何修改需求的时候，个人觉得 Surface Slim Pen 2 的体验十分舒适，是要好过 Apple Pencil 2 一些的。在绘画过程中的差别要小一些，但是在写字时（做笔记，速记，批注等），Surface Slim Pen 2 的优势会更凸显出来。

六、舒适度

在长时间使用时，个人更喜欢 Apple Pencil 2 圆柱形的笔身的握持手感，Surface Slim Pen 2 的相对扁平的笔身可能会让食指更累一点。当然这个主要看个人喜好和接受度，如果平时。Surface Slim Pen 2 的手感也并不差，只是个人更喜欢圆润的 Apple Pencil 2。

基于以上五点，我个人觉得，Surface Slim Pen 2 是一个相对更出色一点的笔，虽然个人更喜欢 Apple Pencil 2 的握持手感，并且抖动这一点上 Apple Pencil 2 也是完美胜出，但是 Surface Slim Pen 2 可控性和易用性更强，写字体验更佳，笔本身的画画体验也不输于 Apple Pencil 2。

但是！如果你是一位以画画为主（或者说重度 / 专业绘画）的用户，并且并没有在 Windows 平台有知道或习惯的好用的绘画软件的话，那么现阶段，个人更推荐 iPad 搭配 Apple Pencil 2，主要原因并不是 Surface Slim Pen 2 不够好，而是我感觉 Windows 平台的绘画软件丰富度和对触控和触控笔的支持都要弱于 iPad 平台。就以我们测试绘画的软件 Fresco 为例，在 Surface Pro 8 上，图层或绘制内容变多点之后，时不时都会有卡顿，而 CPU 和 GPU 的占用率都低于 40%（大部分时候低于 30%），内存占用也没有超过 50%，所以并非硬件性能拖累，而是单纯的优化不到位。当然如果你在 Windows 平台有惯用的绘画软件，那么 Surface Slim Pen 2 绝对是一个不错的好帮手，并且 Windows 平台下也方便在完成绘制后导入其他软件做更多的后期操作等等。

▼ 妻子为了体验 Surface Pro 8 和 Surface Slim Pen 2 而跟着教程画的小树，时间紧张，没有很细致，本身也是业务爱好者哈。

▼ 刚入手 iPad Pro 时，妻子跟着教程画的两个小作品。

以上就是全部关于新一代 Surface 触控笔的评测分享，Surface Pro 8 的全面评测还在进行当中，敬请期待~！