腾讯集团未来三年将投入 200 亿，培育超 1000 家年收入突破 1000 万的企业

IT之家 11 月 3 日消息，根据界面新闻报道，腾讯全球合作伙伴大会今日开幕.腾讯集团高级执行副总裁、CSIG (云与智慧产业事业群) CEO 汤道生表示，未来三年，腾讯将投入超过 200 亿资源，培育超过 1000 家年收入突破 1000 万的伙伴企业。

根据腾讯官方消息，汤道生还指出，“我们的生态体系中，年收入破千万的伙伴达到数百家，数量同比增长了 150% 以上。”他还表示，腾讯未来将打造用户、技术、安全和生态四大引擎，助力各行各业，发掘数字化新动能。

IT之家了解到，今日汤道生在演讲中指出，“数实融合”正在从“选答题”，变成每个行业都要面对的“必答题”。腾讯产业互联网在 30 多个行业，与 9000 家合作伙伴，打造了超过 400 个行业解决方案。

未来，腾讯将立足优势能力，打造用户、技术、安全和生态四大引擎。第一，打造用户引擎，将用户理解引入产业研发、生产、营销、服务，助力企业服务于人，激活增长；第二，打造技术引擎，将前沿数字技术与产业落地融合，为产业升级提供好用、易用的工具；第三，打造安全引擎，以云原生、零信任为核心，塑造产业互联网时代的安全底座；第四，打造生态引擎，持续推动产业互联网的开放战略。

以下为汤道生演讲全文：

各位嘉宾：

大家好！很高兴跟各位相聚武汉，站在这座英雄之城，放眼数字化未来。

时间一晃，我们的经济、生活，已经与新冠病毒共存了一年多了。持续的挑战，也伴随着新的机遇。迎战挫折的勇气和坚韧，捕捉机遇的激情与智慧，对我们每个人都尤其重要。所以，今天，我们选择在这里相聚，没有谁比这座城市更加理解，什么是真正的挑战、勇气，以及探索未来的智慧。

在过去两年，不少企业面临原材料成本上涨、供需匹配错位与人才发展跟不上等难题，传统的发展模式遇到了瓶颈。但同时，我们也看到，数字经济与实体经济融合，带来了新的发展机遇 —— 通过对经济各环节的度量、优化和连接，产业互联网正在推动全产业链的增效降本和价值创新。数字与实体的融合发展，正在成为中国企业创新发展的重要机遇。

2020 年，我国数字经济增速，是 GDP 增速的 3 倍多。今年启动的国家“十四五规划”，明确指出，“以数字化转型，驱动生产方式、生活方式和治理方式变革。”

这也说明，“数实融合”正在从“选答题”，变成每个行业都要面对的“必答题”。数字经济没有局外人，产业互联网也将扎根于各行各业的发展之中。那么，如何解题？我也分享一下自己的思考。

首先，社会公共服务持续发展，惠普化、即时化成为趋势，产业互联网可以助力提升服务的效率和体验，帮助乡村振兴、城市治理、应急救灾等领域。

疫情刚开始的时候，武汉就以在线的方式抗击疫情，保障医疗、教育、政务、民生服务，有序进行。我们助力武汉，建设公共卫生应急指挥系统，现在已经成为全国标杆。疫情可以一网监测、智能预警，应急指挥也可以一键触达到基层。

我们也积极参与武汉的智慧城市建设，最近，这个项目帮助武汉获得了“2021 世界智慧城市大奖”，这是城市行业领域的“奥斯卡”大奖。

其次，借助云、AI、大数据等工具，生产、制造各环节变得可测量、可优化，助力中国制造向高端智能、绿色低碳升级。

例如，通过数字孪生技术，自动驾驶的测试，百分之九十可以通过云端仿真完成，大大减少了路面测试的不安全和能源消耗。

再次，消费市场中，“内循环”为本土品牌提供了发展的土壤，数字化助力消费行业更加理解用户，助推国潮品牌的崛起。

像泡泡玛特，把自己的“盲盒售卖机”，搬到了微信里，打造了“在线抽盒机”。用户足不出户，就可以抽盲盒，还能和朋友分享自己的乐趣。他们用企业微信，运营了 3 万多个微信社群。今年上半年，泡泡玛特小程序收入超过了 3 个亿，同比翻了一倍。

正如马化腾先生所说，“数实融合”要“兴实业、做实事、靠实干”。对实体产业的价值助力有多少，是衡量产业互联网发展的重要标准。我们也一直坚持，要为产业降本增效，做好产业的“数字化助手”。

未来，我们还将立足腾讯的优势能力，打造用户、技术、安全和生态四大引擎，助力各行各业，发掘数字化新动能。

第一、打造用户引擎，将用户理解引入产业全流程，助力企业服务于人，激活增长。

我们助力玲珑轮胎，打造了智慧营销云平台，通过企业微信、腾讯会议，连接了 300 家经销商、1.5 万家加盟店。通过理解客户行为，精准触达需求；基于库存、渠道与门店销售数据，优化排产计划。2020 年，在疫情爆发的状况下，销售量逆势增长了 50%。

第二、打造技术引擎，将前沿数字技术与产业落地融合，为产业升级提供好用、易用的工具。

我们的分布式数据库 TDSQL，服务了国内前 10 大银行中的 6 家，也是国内少有的，在银行传统核心系统上线的国产数据库。加上在政务、电信运营商等领域，我们服务了超过 3000 家金融政企客户。

我们的 TCE 专有云平台，将公有云的多租户云管技术搬到私有云上；既要自主可控，又要低成本、易运维，助力众多国有企业，服务生态伙伴对计算资源的需求。

在全真互联时代，人机交互越来越强调“沉浸式体验”，对视频的采集、编解码、传输、渲染等能力，提出很高的要求。我们自研的视频转码芯片“沧海”，压缩率比业界芯片提升 30% 以上。在新一代国际视频编解码标准 H.266 中，有超过 100 项技术提案被采纳，数量全球领先。

第三、打造安全引擎，以云原生、零信任为核心，塑造产业互联网时代的安全底座。

过去 20 多年，腾讯安全一直是腾讯社交、内容等海量用户业务的守护者，在云安全领域，专利申请量超过 1500 件，位列行业第一。

腾讯也以云原生的可拓展、零信任的动态认证为基础，为机构和企业，进行全域、全时的弹性安全防护。最近，我们助力江苏人社，搭建起一体化的信息平台，为全省 1 亿多人、上千万家企业、上万亿的社保资金，保驾护航。

第四、打造生态引擎，持续推动产业互联网的开放战略。

在产品生态上，我们构建了生态产品库，引入了近 500 个精品应用，近 2 千款行业的优选应用，并和腾讯的数据库、音视频等优势技术，深度融合。引入产品的年收入增长超过 100%。

在服务生态上，我们也向合作伙伴开放腾讯多款自研产品的交付服务，提供培训与认证，在品质保障的基础上，承诺伙伴优先接单。

我们推出了“城市合伙人计划”，共同深耕区域市场。给予 200 多家“合伙人”，充分的授权和资源投入，目前已经覆盖了 100 多个城市。

在伙伴成长上，我们把自己的知识经验、技术能力，与伙伴共享。先后推出了 AI、SaaS、区块链、云原生，四个云启加速器，以及智慧城市、教育、出行、金融科技等行业共创营。我们还将推出双碳和全真互联两个新加速器，助力大家在新领域的探索。

目前，在我们的生态体系中，年收入破千万的伙伴达到数百家，数量同比增长了 150% 以上。我们也将以稳定长期的开放生态政策，不断创新的合作方式，助力伙伴成长。未来三年，我们将投入超过 200 亿资源，培育超过 1 千家，年收入突破 1 千万的伙伴企业。

今年，腾讯进行了第四次战略升级，将“可持续社会价值创新”纳入公司核心战略，并成立了可持续社会价值事业部。

伟大的产业价值，诞生于对社会价值的创造性满足；发展数字经济、建设数字中国，是中国经济高质量发展的新引擎，也是产业数字化最大的社会价值，腾讯希望与各级政府和企业、合作伙伴，共创共建，迎接美好未来！