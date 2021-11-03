蓝洞新作《雷霆一号》将于 12 月 8 日正式发售：俯视射击游戏

IT之家 11 月 3 日消息，KRAFTON（曾用名蓝洞，现称魁匠团）新作《雷霆一号》(Thunder Tier One) 现已上架 Steam 商城，该作目前国区 69 元预售中 ，12 月 8 日正式发售，且支持简体中文。

IT之家了解到，《雷霆一号》是一款“俯视视角”的射击游戏。玩家在游戏中会加入一支精锐的特种作战部队奉命前往一个名为 Salobia 的虚构东欧国家，消灭在那里作乱的恐怖组织。

此外，正式发售时，Steam 还将会同时推出与创意工坊集成的模组制作工具，可以让玩家们制作新的或修改游戏里已有的任务、武器、电脑队友行为、装备以及游戏中的其他各种内容。

《Thunder Tier One》的故事设定于苏联解体后的 90 年代，是一款真实风格的俯视视角射击游戏，在游戏中你会加入一支精锐的特种作战部队，奉命去消灭一个恐怖组织。游戏包含四人合作模式或与电脑队友组队进行单人游戏，玩家们需要谨慎选择装备，并运用丰富的战术和技能来完成每一场行动。

最低配置: 需要 64 位处理器和操作系统 操作系统: Windows 7 64-bit 处理器: Intel Core i5 3.3 GHz 内存: 8 GB RAM 显卡: NVIDIA GeForce GTX 950 DirectX 版本: 11 存储空间: 需要 20 GB 可用空间