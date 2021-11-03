大型喜加一，微软 Win11 应用商店上架 Epic 游戏商城

IT之家 11 月 3 日消息，此前微软已经宣布，允许 Epic Games、亚马逊等公司将其应用商店整合到 Microsoft Store，以便为第三方开发者提供更多选择。
微软称其致力于成为一个“面向开放平台的开放商店”，当应用管理自己的应用内支付系统时，Windows 系统的 Microsoft Store 不再要求应用开发者与微软分享收益。因此，微软公布了 Microsoft Store 策略的一项重大更新，将允许第三方应用商店登陆 Microsoft Store。
近期，Epic 游戏商城已经上架到 Window 11 应用商店里。IT之家获悉，与其他应用程序和游戏一样，Epic Games Store 支持搜索或者链接跳转下载并安装使用。
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下面是 Epic 游戏商城介绍：
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