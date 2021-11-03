黑客因网文作者写太烂盗其账号，帮改文、更新防火墙

只因觉得网文作者更新太辣鸡，就盗了原作的号自己写。

这年头，黑客的“业务”已经这么广泛了吗？？？

而且写得还不错。

不仅帮作者把不合理的剧情修改了，还自己更新 2 万字。

同时也不忘自己老本行，给作者电脑修了防火墙，并提醒她：“换个复杂点的密码吧！”

最近，这则“作者被黑客大佬盗号改文”的奇闻火了，甚至冲上知乎热榜第二。

网友们纷纷前来吃瓜：这不比小说精彩？

之后，马上有人以此为剧情，写了新小说，更新已有几千字了……

嗯，这真是离谱他妈给离谱开门，离谱到家了。

所以到底是怎么一回事呢？

作者因惭愧一度宣布停更

故事还要从作者本人发布的那则公告说起。

在公告里，这位作者表示自己的起点账号在前不久被盗了，同时还收到了盗号人发来的信息。

盗号的黑客大佬说，自己其实是一位读者，奈何最近的更新实在是没眼看，就打算潜伏在读者群里盗作者的号来给她点“惊喜”。

结果没想到，大佬从作者的 QQ 号一路摸到起点的账号。

看到后台的大纲和存稿，他觉得作者本来的思路不是挺好的吗？？？

从给作者的留言中就能感到他的气愤：

这不比你现在写的玩意儿好多了？ 为什么不走大纲和写好的内容，要搞事？

于是，大佬干脆一不做二不休，帮作者改了章节、修补了不合理的剧情、重新整理了提纲，同时还给出了修改的理由。

用作者本人的话来说：

堪称手把手教学。

而且除了帮忙改文，黑客大佬还提醒作者提高安全意识。

不仅顺手帮她设置了防火墙，还告诫她不要乱点手机上的链接，密码也设置的复杂些。

经过了这一通折腾，作者本人是又气又感动。

没想到自己要读者来盗号帮自己写书，所以当下决定先暂停更新，之后会仔细看看黑客大佬写的剧情及建议再作调整。

网友：怕不是为了拖更？

事情到此也就暂时告一段落。

网友们给出了精辟的总结：

黑客大佬一边骂骂咧咧一边帮忙写完。

有人也想体验一把这种“天上掉馅饼”的感觉，喊话黑客大佬求帮改论文。

也有人表示，这样被盗号还是有点恐怖的，自己可能会连夜报警。

不过这令人啼笑皆非的剧情，也让不少人怀疑是不是作者为了拖更想到的借口。

有人就列举了一些作者为了拖更、弃文、营销的手段。

包括但不限于，中彩票，女友出轨，富婆包养，滴血认亲，妹妹代笔，女装遇到真爱……

不过他表示，在网文圈也很卷，作者想到这种手段营销也不是不能理解。

前几天，这位作者发布了恢复更新的公告，并表示自己现在安全系数拉满，大家不要再想着盗她号了。