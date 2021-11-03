黑客因网文作者写太烂盗其账号，帮改文、更新防火墙

只因觉得网文作者更新太辣鸡，就盗了原作的号自己写。
这年头，黑客的“业务”已经这么广泛了吗？？？
而且写得还不错。
不仅帮作者把不合理的剧情修改了，还自己更新 2 万字。
同时也不忘自己老本行，给作者电脑修了防火墙，并提醒她：“换个复杂点的密码吧！”
最近，这则“作者被黑客大佬盗号改文”的奇闻火了，甚至冲上知乎热榜第二。
网友们纷纷前来吃瓜：这不比小说精彩？
之后，马上有人以此为剧情，写了新小说，更新已有几千字了……
嗯，这真是离谱他妈给离谱开门，离谱到家了。
所以到底是怎么一回事呢？
作者因惭愧一度宣布停更
故事还要从作者本人发布的那则公告说起。
在公告里，这位作者表示自己的起点账号在前不久被盗了，同时还收到了盗号人发来的信息。
盗号的黑客大佬说，自己其实是一位读者，奈何最近的更新实在是没眼看，就打算潜伏在读者群里盗作者的号来给她点“惊喜”。
结果没想到，大佬从作者的 QQ 号一路摸到起点的账号。
看到后台的大纲和存稿，他觉得作者本来的思路不是挺好的吗？？？
从给作者的留言中就能感到他的气愤：
这不比你现在写的玩意儿好多了？
为什么不走大纲和写好的内容，要搞事？
于是，大佬干脆一不做二不休，帮作者改了章节、修补了不合理的剧情、重新整理了提纲，同时还给出了修改的理由。
用作者本人的话来说：
堪称手把手教学。
而且除了帮忙改文，黑客大佬还提醒作者提高安全意识。
不仅顺手帮她设置了防火墙，还告诫她不要乱点手机上的链接，密码也设置的复杂些。
经过了这一通折腾，作者本人是又气又感动。
没想到自己要读者来盗号帮自己写书，所以当下决定先暂停更新，之后会仔细看看黑客大佬写的剧情及建议再作调整。
网友：怕不是为了拖更？
事情到此也就暂时告一段落。
网友们给出了精辟的总结：
黑客大佬一边骂骂咧咧一边帮忙写完。
有人也想体验一把这种“天上掉馅饼”的感觉，喊话黑客大佬求帮改论文。
也有人表示，这样被盗号还是有点恐怖的，自己可能会连夜报警。
不过这令人啼笑皆非的剧情，也让不少人怀疑是不是作者为了拖更想到的借口。
有人就列举了一些作者为了拖更、弃文、营销的手段。
包括但不限于，中彩票，女友出轨，富婆包养，滴血认亲，妹妹代笔，女装遇到真爱……
不过他表示，在网文圈也很卷，作者想到这种手段营销也不是不能理解。
前几天，这位作者发布了恢复更新的公告，并表示自己现在安全系数拉满，大家不要再想着盗她号了。