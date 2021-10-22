黑客把你家网线作“天线”，读取电磁信号就能偷走数据

你以为走网线的安全性会很高吗？

事实是，现在有一种可能的方法，就是不破坏网线，只需读取网线散发的电磁信号，就把你的数据盗走。

哪怕是那种非常安全、与互联网物理隔绝系统都能攻破。

研究人员表示，用到的设备也不复杂，都是现成的，成本也只要 30 美元。

是什么这么厉害？

用网线作“天线”

前面说的物理隔绝系统指的是气隙网络 （air-gapped networks）。

所谓气隙网络就是一种网络安全措施，通过将计算机与其他网络物理隔离 （机器的有线/无线网络接口被永久禁用或物理移除），可以将信息泄露和其他网络威胁风险降至最低。

不少政府以及军事机密机构、企业都会采用该方式来存储最重要的数据。

如果想从该网络中“整”点儿数据，只能用 U 盘等物理设备。

回到正题，以色列研究人员的这个攻击方法是怎么把数据窃走的呢？

这是一种新型电磁攻击方式。

首先，通过气隙网络中的恶意软件将敏感数据聚集，然后通过网线发出的无线电波进行信号发射。

此时的网线就可以比作天线。

敏感数据就以二进制的形式调制在这些信号之中。

恶意软件由研究人员编写，无需 root 权限从普通用户级进程就能发起，虚拟机中也行（不过它是如何植入的呢）。

还有就是不同型号电缆的辐射频带不同，比如 6 类电缆为 0-250MHz，6a 类电缆为 0-500 MHz，7 类电缆为 0-700MHz。

接着在距离电缆最远四米的地方，放置接收器进行截获。

四米可能有点近，研究人员表示如果把目前装置中用到的天线（1 美元价位）换成某种专用的，攻击范围将可能达到数十米。

接收器的组成包括基于 R820T2 的调谐器和 HackRF 单元，将其校准到 250MHz 频段可实现最佳接收效率。

最后将截获的数据通过简单的算法解码并发送给攻击者即可。

至于接收器是如何进入气隙网络，研究人员表示可能由内部人员携带或隐藏在相关区域，只要离网线足够近就行了，最远 4 米。

在一次具体实验中，通过以太网电缆从气隙系统中传出的数据（交替序列“01010101……”）在 2 米距离处被接收，此时的信号频段在 125.010MHz 左右。

不过，这都需要将目标电缆上的 UDP 数据包传输速度减慢到非常低的程度。

所以它不仅一次能窃取的数据少得可怜，速度也慢得不行。

在现实中将网络流量调成这样的水平实现窃听根本不切实际，所以这个技术现在就是概念验证阶段，何时被部署成完全成熟的攻击手段还不好说。

不过这项技术为电缆嗅探攻击（cable-sniffing attack）的研究打开了大门。

英国萨里大学的一位教授也称赞这是一个不错的发现，因为它提醒大家，你认为的严丝合缝的气隙系统，却可能在电波中“喋喋不休”。

最后，如果气隙网络真的被这样攻破的话，可以采取什么对策呢？

研究人员建议禁止在气隙网络内部和周围使用任何无线电接收器，并监视任何隐蔽信道的网络接口卡链路活动，进行频道干扰，或使用金属屏蔽来限制电磁场发出。

当然，有网友表示，把网线换成光纤的是不是也行？

感兴趣的可以查看相关论文：

https://arxiv.org/pdf/2110.00104.pdf