谷歌新闻服务明年重返西班牙：可与出版商直接谈判

北京时间 11 月 3 日晚间消息，据报道，谷歌母公司 Alphabet 今日宣布，在西班牙政府通过新立法，允许媒体机构与谷歌直接谈判后，公司决定于明年初在西班牙重新推出谷歌新闻（Google News）服务。

2014 年，谷歌新闻服务退出西班牙市场，原因是政府通过一项法规，要求 Alphabet 和其他新闻聚合服务哪怕只是显示西班牙媒体的新闻标题或摘要，也必须向这些媒体支付集体许可费（collective licensing fee）。

而今日，谷歌西班牙地区经理富安斯拉・克莱马雷斯（Fuencisla Clemares）在一份声明中称：“从明年初开始，谷歌新闻将提供一些新闻故事的链接。在接下来的几个月里，我们将与出版商谈判，希望能达成合作协议。”

本周二，西班牙政府批准了一项欧盟版权指令，允许第三方在线新闻平台直接与内容提供商谈判。这项欧盟立法（欧盟所有成员国都要采用），要求谷歌和 Facebook 等平台与出版商分享收入，但也取消了集体许可费，并允许它们与出版商达成个人或集体协议。

对此，CLABE 出版商协会主席阿尔谢尼奥・埃斯科拉（Arcio Escolar）表示，他对政府的这项新立法感到高兴。CLABE 出版商协会由大约 1000 家主要在线新闻机构组成，其中包括领先的数字品牌 El Espanol 和 Eldiario.es。

相比之下，代表传统媒体守旧派的 AMI 媒体协会则支持维持原有的体制，该协会拒绝对政府的新法规发表评论。