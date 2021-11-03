支付宝 App 更新隐私保护功能：随时查询个人信息档案、管理隐私设置...

IT之家 11 月 3 日消息，今天支付宝 App 推送通知显示，支付宝隐私保护功能更新。

下面是公告内容

尊敬的支付宝用户:

为了更好地在你使用我们服务的过程中保障你的个人信息，优化你的使用体验，我们上线了“用户保护中心”功能，并根据《个人信息保护法》的相关规定更新了《支付宝隐私权政策》:

1.你可以在最新版本支付宝 App 的“我的”页面访问“用户保护中心”，提供以下功能:

(1) 查看我们的隐私保护理念；

(2) 随时查询个人信息档案，包括刷脸服务记录、设备登录情况、地理位置情况等；

(3) 随时管理隐私设置，包括管理授权产品和设备、支付宝可访问系统权限等；

(4) 随时查阅蚂蚁集团、支付宝隐私权政策。

我们还将持续开发和优化相关功能，致力于为你提供更便捷和安全的隐私保护能力。

2.目前我们已经上线支付宝隐私权政策 (简要版)，方便你的阅读，你可以通过“用户保护中心-隐私权政策”查看。

3.你可以点击此处查看支付宝隐私权政策的更新公告，或者通过 PC 端网站访问“支付宝网站-服务大厅-协议专区”查看，主要内容包括:

(1) 按照法律法规要求进一步明确我们处理你的个人信息的情形与目的。

(2) 对信息的使用、共享情况以及支付宝 App 权限获取情况进行了补充说明。

(3) 详细披露我们的个人信息保护机构及联系方式，以及你行使你个人信息权利的方式与流程。

本次隐私权政策的更新将根据相关法律法规要求在公告届满 30 日起生效，感谢你对我们服务的关注与支持。

支付宝 (中国) 网络技术有限公司

IT之家获悉，十三届全国人大常委会第三十次会议 8 月 20 日表决通过了《中华人民共和国个人信息保护法》，自 2021 年 11 月 1 日起施行。

《中华人民共和国个人信息保护法》明确：