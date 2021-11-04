SK 布局磷酸铁锂电池，2025 还要上市固态电池

11 月 4 日消息，据路透社报道，SK Innovation 的电池部门 SK On 正在开发用于电动汽车的磷酸铁锂（LFP）电池。

SK On 的 CEO 表示，磷酸铁锂电池在成本、安全性和寿命方面表现都较为出色，因此越来越多的车企加大了对磷酸铁锂电池的需求。这也是 SK On 决定开发磷酸铁锂电池的主要原因。

▲ SK Innovation 工厂的工人正在展示产品

实际上，除了 SK On 之外，韩国电池制造商 LG 新能源于上月表示了将开发磷酸铁锂电池，另外三星的 SDI 似乎也有意向进军磷酸铁锂电池业务。目前中国电池制造商宁德时代和比亚迪也在加紧布局磷酸铁锂电池业务。

过去，磷酸铁锂电池长期以来一直被许多汽车制造商所忽视，因为它们的能量密度较低 —— 这就导致了没办法提供更长的续航里程。但现在由于钴、镍和锰等电池原材料的价格持续上涨，三元锂电池成本也持续攀升；相比之下更便宜、更稳定的磷酸铁锂电池受到越来越多的关注也就不奇怪了。

一、多家车企看好磷酸铁锂电池 SK On 称 2025 年或上市固态电池

现在已经有越来越多的车企盯上了磷酸铁锂电池这个香饽饽。

特斯拉已经向宁德时代大规模订购了磷酸铁锂电池。上月特斯拉在第三季度财报电话会议上表示，未来所有在中国制造的标准续航版车型都将配备磷酸铁锂电池。除了宁德时代之外，还有传言称特斯拉也已向比亚迪下了磷酸铁锂电池的订单。

▲ 磷酸铁锂电池

大众汽车也表示将把磷酸铁锂电池用于即将推出的 MEB Entry 车型上。奔驰亦透露出了将在低价位的电动车型上改用成本更低的磷酸铁锂电池的消息。

磷酸铁锂电池风头正劲，这也难怪 SK On 准备在这一业务上大展身手了。据悉，SK On 的前身是 SK Innovation 于今年 10 月份刚刚拆分出来的电池部门，该公司预计明年将可以实现电池业务的盈利。

除了磷酸铁锂电池之外，SK On 还计划开发固态电池产品。据悉，SK Innovation 日前与美国固态电池公司 Solid Power 签署了开发协议并向其投资了 3000 万美元（约合人民币 1.92 亿元）。建立合作关系后，双方将联合生产一种能量密度至少为 930 Wh/L 的车规级固态电池。

SK On 方面表示，这款固态电池如果进展顺利，预计可以在 2025 年推出市场。

二、Q3 电池业务收入超 44 亿元 2023 年总产能将超 85GWh

SK Innovation 大刀阔斧地开展新电池业务并非盲目自信。据悉，今年第三季度 SK Innovation 的电池业务收入约为 6.01 亿欧元（约合人民币 44.58 亿元），创下了新纪录。与去年同期相比，其电池业务营业额共增长了 68%。

SK Innovation 表示电池销量的增长主要得益于中国盐城和惠州工厂的产能。前述两家工厂于今年上半年开始正式量产，并且产能还在不断提升。

▲ SK Innovation 的中国工厂

鉴于电动汽车产业的飞速发展，SK Innovation 也看到了电池业务的广阔前景。他们表示，SK On 的目标是到 2023 年实现年总产能超过 85GWh，到 2025 年超过 125GWh。

结语：电池行业依旧大有可为

随着汽车四化深入发展，电气化已经成为全球汽车发展的一个重要方向。汽车电气化飞速发展的背景下，作为上游产业链的电池供应商们也迎来了水涨船高的利好市场。

磷酸铁锂电池受到热捧的背后其实是车企们对于性价比更优越的电池的需求；未来电池行业将会涌入更多玩家，各大电池制造商各显神通，谁能打下金字塔的顶尖？只有时间能告诉我们答案。