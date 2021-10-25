SK 集团承诺 3 年为韩国提供 2.7 万个就业岗位

IT之家 10 月 25 日消息，根据韩联社 10 月 25 日消息，韩国总理办公室于周一表示，韩国政府目前已与 SK 集团签署企业增岗保证书，作为帮助韩国青年就业和教育支持项目的一环，SK 集团承诺在今后 3 年为韩国提供 2.7 万个就业岗位。

韩国国务总理金富谦和 SK 集团会长崔泰源当天在韩国京畿道利川市的 SK 海力士公司召开座谈会，签署了“青年希望 ON 项目”协议。SK 集团宣布将每年的计划招聘人数由之前的 6000 人增加至 9000 人。

据韩联社报道，SK 是继 KT（1.2 万个）、三星集团（3 万个）、LG 集团（3.9 万个）之后，第 4 家与韩国政府签订增岗协议的韩国企业。据韩国总理办公室称，通过这些新的合作伙伴，四家企业承诺在未来三年内会创造共计 10.8 万个青年就业岗位，且韩国政府会继续说服其他大公司为社会提供更多青年就业机会。SK 集团旗下拥有世界第二大且韩国第二大的芯片制造商 SK 海力士和炼油、电池行业巨头 SK Innovation，两家企业将在以后的三年内每年雇用 9000 人，并在期间开展实习计划，每年培养 1200 名青年人才。

IT之家了解到，韩国 SK 集团旗下的 SK 海力士半导体在 2012 年更名之前公司名为海力士半导体，于 1983 年成立。2004 年 10 月将系统 IC 业务出售给花旗集团，成为专业的存储器制造商。2005 年，海力士株式会社在中国江苏省无锡市建厂。2012 年 2 月，韩国第三大财阀 SK 集团宣布收购海力士 21.05% 的股份入主这家内存大厂，从此正式更名为 SK 海力士株式会社，在半导体行业中，SK 海力士列位第二，拥有很强的研发实力。