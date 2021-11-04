规避 App Store“苹果税”，Facebook 为内容创作者定制订阅链接

北京时间 11 月 4 日早间消息，据报道，Facebook 找到了一个新的方式，来规避苹果对应用内交易所收取的 30% 的抽成，也就是俗称的“苹果税”。

本周三，Facebook 母公司 Meta 的首席执行官马克・扎克伯格（Mark Zuckerberg）宣布，在不久之后，该平台上的创作者就将可以分享自定义网络链接，引导粉丝通过使用 Facebook 的本地收费系统向他们支付订阅费用。

如果粉丝通过链接而不是苹果的应用内订阅注册，创作者将保留出税收外的所有金额。Facebook 的订阅功能让创作者可以直接向粉丝收费，该功能将在 27 个国家提供，满足某些资格要求的创作者可以使用。

根据苹果公司对 App Store 的规定，Facebook 正处于一个灰色地带，但是后者的一位发言人表示，该社交网络认为其做法在 iOS 上一直是被允许的。App Store 目前禁止 iOS 应用提供其他的购买数字商品的支付方式，但在新的付费方式中，是创作者将让人们引导至网络上为订阅付费，而不是应用开发商 Facebook。

Facebook 发言人证实，该社交网络并没有取消用户使用苹果原生支付系统注册订阅创作者的功能，也就是说用户依然可以通过苹果的 App Store 进行支付。

扎克伯格在一篇博文中表示：“在我们建设元宇宙的同时，也将专注于为内容创作者带来更多的机会，让他们通过自己的作品获得收入。苹果公司对交易收取的 30% 的费用使他们更难做到这一点，所以我们正在更新订阅方式，让创作者可以赚取更多收入。”

除了承诺至少在 2023 年之前不收取订阅交易的分成外，Facebook 将开始向创作者支付奖金，他们每增加一个新订阅粉丝，就有 5 到 20 美元的奖金，而且无论他们是通过自定义网络链接还是通过苹果和谷歌的系统支付。

该公司推出的一个收入计算器将向 Facebook 上的创作者显示他们的收入和费用明细，包括他们向苹果和谷歌支付了多少钱。另外，从今年 12 月开始，Facebook 创作者将能够直接从该公司下载他们的订阅者的电子邮件。

目前，苹果的 iOS 应用支付的控制出现了困难，而 Facebook 显然希望利用这个时机。不久前，苹果刚刚解决了来自应用开发商的诉讼，同意让他们直接向客户发送关于替代付款方式的电子邮件。最近一段时间，苹果与著名游戏开放商 Epic Games 之间的诉讼获得了人们的关注，这起诉讼之后，苹果将面临更多的限制。

在该案件结束之后，法官命令苹果允许开发者链接到外部支付方式，并且命令该公司在 12 月 9 日之前遵守。苹果公司要求在对该裁决进行上诉时暂缓执行，但法官尚未对此请求作出裁决。