百度申请 metaapp 商标

IT之家 11 月 2 日消息，Facebook 于 10 月 28 日宣布改名为 Meta，并宣布未来五年要做元宇宙公司，同时组建个上万人的团队开发元宇宙。这一消息不禁使得本就火热的“元宇宙”概念热度再次暴增。

IT之家曾报道，百度副总裁马杰今日在第三期《AI 呀，我去！》百度 AI 开放日活动上谈到“元宇宙”，他对于 Facebook 改名为 Meta 一事表示，元宇宙潮水将在明年下半年褪去。

“现在元宇宙最需要的是冷静和务实，在明年下半年，或是后年，潮水会褪去，那个时候才会知道哪个公司是真正在做元宇宙。”马杰称，他认为百度和 Facebook、阿里等大厂一样，相信元宇宙是未来，但究竟何为元宇宙，目前行业尚未达成共识。

他表示，百度已经在元宇宙的探索已经涵盖会议会展、工业应用、教育文娱等领域，将于今年 12 月举办的百度开发者大会将采用元宇宙形式举办，设立 VR 会场。

现有网友发现，百度在线网络技术 (北京) 有限公司申请注册“ metaapp ”商标，国际分类涉及网站服务、科学仪器等。目前商标状态均为申请中，申请时间是 10 月 29 日，也就是 Facebook 宣布改名的当天。