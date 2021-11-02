Facebook 改名为 Meta，但 Meta 商标已被 PC 厂商申请注册，出价 2000 万美元

IT之家 11 月 2 日消息，据 Apple Insider 报道，Facebook 重塑改名 Meta 品牌的计划可能会使该社交网络损失 2000 万美元，Meta PC 的创始人告诉该公司，他们愿意以这个价格交出 Meta 商标和名称。

IT之家获悉，今年 10 月底，Facebook 宣布将其公司名称改为 Meta，作为控制 Facebook 及其他业务的伞形公司。尽管宣布了品牌重塑，但该公司似乎并没有为顺利过渡做好一切准备。

定制 PC 生产商 Meta 的创始人于 8 月 23 日申请了 Meta 名称的商标，涵盖计算机相关商品和服务，包括外围设备、服务器、网络设备、笔记本电脑、平板电脑和组件。这远远早于任何关于 Facebook 转向 Meta 的传言的实现。

Meta PC 的联合创始人 Joe Darger 和 Zack Shutt 表示，该公司已经运营了一年，但一直等到今年 8 月份才自己申请了商标。Meta PC 的商标申请还没有被正式批准，但它表示愿意将这个名称让给 Facebook，代价是 2000 万美元（约 1.28 亿元人民币），以支付重塑品牌的费用。

这笔交易能否实现是另一回事，因为一位知情消息人士称，Facebook 认为它拥有为自己使用“Meta”商标的必要权利。如果 Meta PC 未来确实能够获得该商标，那么 Facebook 获得该商标的成本可能会变得更高。

目前，Meta PC 正从 Facebook 的品牌重塑公告中享受到一些好处。它的社交媒体粉丝数量增加了 5000%，这可能会带来更多的 PC 销售。