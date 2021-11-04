松下：距离量产特斯拉 4680 电池芯更进一步，不排除和其他企业合作的可能

北京时间 11 月 4 日早间消息，据报道，松下新近合并的电池部门负责人对媒体表示，这家日本工业巨头在技术上几乎已经做好了生产特斯拉去年发布的成本更低、容量更高的电池芯。

今年 10 月份，松下忠信和夫（Kazuo Tadanobu）担任 CEO。在最近的采访中，他谈到了松下与特斯拉的合作、与其他电动汽车公司合作的可能性，以及这家能源公司的计划。

以下为采访节选：

问：你们在 4680 电池芯方面的进展如何？特斯拉在 2020 年举行的电池日活动上发布了这款全新的电池芯。

答：在产品开发方面，技术目标已基本实现。新电池的容量大约是目前使用的 2170 电池芯的五倍。但大规模生产它们需要使用新的技术。我们目前正在日本建造一条原型生产线，它将分阶段上线。我们还将进行大规模生产的试验，并在日本磨练这一过程，直到它能够快速部署。

我们正在应特斯拉的要求研究新的电池，我们假定将与该公司开展业务。我们从 2020 年的电池日活动之前就已经开始与特斯拉展开了讨论。在研究了成本、车辆本身的平衡以及圆柱形电池带来的其他可能性之后，4680 被确定为电池芯的最佳尺寸。

问：你们会将电池供应给除了特斯拉之外的其他公司吗？例如苹果，有消息称该公司正在考虑开发自己的电动汽车。

答：原则上，特斯拉是我们的亲密合作伙伴，为他们供应电池是我们最主要的优先事项。但是，如果我们能够在不过度扩展资源的情况下为其他企业供应电池，那么我们不排除将业务扩展到其他与我们有共同价值观的公司的可能性。我们正在考虑与汽车制造商进行合作的各种可能性。

问：你们整合电池业务的目标是什么？

答：对于电池来说，从材料开发到商业化和生产的每个人都整合在一起，就很难快速提高效率和精度。电池开发必须通过一个统一的平台来处理，而不是由个别部门来处理。我们整合了原来分散在母公司和不同部门的技术和营销团队，此举提高了我们的灵活性。

问：你们将会专注于哪些方面？

答：我们将把工作重点放在环保汽车和电信基础设施上。

我们为特斯拉这样的客户开发的圆柱形电池平衡了安全性和高容量。我们还希望为卡车等车辆的电气化作出贡献，因为这些车辆难以用成本较低的磷酸铁锂电池进行长距离行驶。我们目前不考虑生产磷酸铁锂电池。

对于工业领域的应用，我们希望在家庭和医疗等其他领域中，充分利用我们为数据中心建立储能系统的知识和经验。镍金属氢化物和锂离子电池在医疗设备中的应用越来越多。

为了满足对全球对储能系统不断增长的需求，我们还将把我们位于墨西哥的电池厂的产能扩大约 20%。

问：当前有许多企业都在竞相在电动汽车电池方面提升投资力度。

答：对于投资的数量是否真的重要，我有一些质疑。当然，我们需要进行一定程度的投资，但是我们会避免仓促的投资，从而导致资源分散。我们将努力赶在竞争对手之前开发新的电池和新的技术，并将其用在我们可以获得更多价值的领域。

考虑组建更大的联合体是很重要的，包括在材料方面。但是，我们过去可能一直在犹豫是否应该要采取这种行动。我们希望在日本展示出更多的领导力，以便我们能够把这个领域所涉及的不同层次的人才聚集在一起，以便迅速产生价值。