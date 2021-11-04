特斯拉 Autopilot 致命车祸案明年 1 月庭审，原告要求马斯克出庭

11 月 4 日消息，最近美国法庭正在一起有关涉及特斯拉高级驾驶辅助系统的致命车祸。原告方律师要求特斯拉首席执行官埃隆・马斯克 (Elon Musk) 和美国国家公路交通安全管理局 (NHTSA) 高级顾问玛丽・卡明斯 (Mary Cummings) 出庭作证。

2019 年，杰里米・班纳 (Jeremy Banner) 驾驶的特斯拉 Model 3 电动汽车在佛罗里达州的一条高速公路上与卡车相撞。代表班纳家人提起诉讼的律师将马斯克列入潜在证人名单。

这也将是关于特斯拉自动驾驶技术是否导致致命车祸的首次庭审，可能需要陪审员权衡马斯克的证词以及卡明斯对特斯拉驾驶辅助系统 Autopilot 的批评。

庭审将于明年 1 月份开始。法庭文件显示，代表班纳家人的律师把马斯克列入潜在证人名单。2019 年班纳驾驶一辆 Model 3 在佛罗里达州的一条高速公路上行驶时与一辆半挂车相撞，事故导致班纳死亡。据悉，班纳家人聘请了杜克大学教授、NHTSA 高级顾问卡明斯。

马斯克一直是自动驾驶技术的坚定支持者。上个月，马斯克在个人社交媒体 Twitter 上抗议卡明斯被任命为 NHTSA 高级顾问。一些特斯拉粉丝还通过请愿书要求对卡明斯进行审查，理由是卡明斯对特斯拉存在偏见。据报道，她甚至收到了死亡威胁。

特斯拉律师可能会反对马斯克出庭作证。此前，他们成功说服法官，拒绝了班纳家人在庭审前取证过程中要求马斯克作证的请求。

特斯拉及其律师没有立即回应置评请求。