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Take-Two 财报显示，有一款花了 5300 万美元开发的游戏已被砍掉

2021/11/4 9:20:52 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
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IT之家 11 月 4 日消息，在 Take-Two Interactive 的最新收益报告中，有一项信息表明，该公司在一部未知名称的游戏开发上花费了 5300 万美元

该报告没有命名标题，也没有命名它的附属工作室。然而，据彭博社报道，被取消的游戏来自《四海兄弟：最终版》的开发商 Hangar 13。

报道称，根据工作室的消息来源，该游戏的代号为 Volt（伏特），因为疫情和不断转移的开发重点，游戏一再“难产”，目前还没有关于该工作室是否会因取消而遭受裁员的消息。

IT之家了解到，Take-Two 的第二财季 GAAP 净收入增长 2% 至 8.582 亿美元，而去年第二财季为 8.411 亿美元。经常性消费者支出（由持续的消费者参与产生，包括虚拟货币、附加内容和游戏内购买）增长了 8%，占 GAAP 净收入总额的 66%。以数字方式交付的 GAAP 净收入增长 7% 至 7.791 亿美元，而去年第二财季为 7.257 亿美元，占 GAAP 净收入总额的 91%。

财报显示，GAAP 净收入的最大贡献者包括《NBA 2K22》《NBA 2K21》《GTA Online》和《GTA5》《荒野大镖客 2》和《荒野大镖客 在线模式》《无主之地 3》等。

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关键词：taketwo

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