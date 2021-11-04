消息称腾讯实行“965”工作制，员工：没收到通知，不如弹性工作制

IT之家 11 月 4 日消息，近日有媒体报道表示，腾讯员工在社交网站上爆料称，腾讯正式发文执行“965”工作制度，即 9 点上班、6 点下班、工作 5 天。同时，员工在 7 点后加班需要向公司申请。

据南方 + 报道，11 月 3 日从腾讯多个部门员工处了解到，目前并未接到上述通知。有腾讯员工表示，“965”工作制并不现实，9 点上班太早，高峰期堵车严重，“1075”更为合适，即 10 点上班、7 点下班、工作 5 天。

据悉，腾讯多数部门实施不打卡、不坐班的弹性工作制，员工上下班时间相对自由，不少员工可以根据自身习惯选择错开高峰期上下班。有员工表示，如果执行“965”工作制度，需要打卡上下班，反而是一种退步。

值得一提的是，今年 10 月，腾讯公司行政服务信息微信查询平台“腾讯行政”还发布通知称，自 2021 年 10 月 18 日起，晚餐免费。原 20:00 点后夜宵券不再发放，账户中剩余夜宵券可以继续使用。晚餐免费适用地区为深圳、北京、上海、成都、重庆、武汉。这一措施也被一些网友解读为“变相鼓励不加班”。

IT之家了解到，今年 6 月腾讯旗下光子工作室要求员工保持有规律的健康作息，发布了一个加班管理及指标，该工作室严格限制了上下班时间，除周三 18：00 下班外，其余时间必须在 21:00 之前下班，同时周末全面双休，节假日休假严格按照国家法定节假日安排休假。该机制将于 2021 年 6 月 14 日开始实行。