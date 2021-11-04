ColorWare 推出喷漆定制版苹果 AirPods 3，定价 319 美元起

IT之家 11 月 4 日消息，ColorWare 以推出各种数码产品的喷漆定制版而闻名，近期 ColorWare 在官网上上线了全新的喷漆定制版苹果 AirPods 3，定价 319 美元起。

ColorWare 表示针对苹果 AirPods 3 他们准备了丰富的配色供用户选择，包涵各式各样的亮漆色、金属色以及哑光色。

IT之家了解到 ColorWare 表示用户可以单独选择左右两只 AirPods 的配色，并且其充电盒也可以选择单独的配色。ColorWare 官网显示如果用户只需要为 AirPods 3 的两只耳机定制喷漆，其价格为 319 美元（约合人民币 2040 元，包含耳机），如果加上充电盒喷漆则需额外支付 50 美元（约合人民币 319 元），总价为 369 美元（约合人民币 2360 元，包含耳机）。

同时 ColorWare 还为喷漆定制版苹果 AirPods 3 的充电盒提供刻字服务，额外需要收取 20 美元（约合人民币 128 元）的费用。

用户现阶段就可在 ColorWare 官网定制个人专属的喷漆定制版 AirPods 3，ColorWare 官网显示在收到用户订单后喷漆定制版 AirPods 3 将于 2 至 3 周内发货。