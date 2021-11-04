首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > 游戏之家>游戏快报

米哈游动作游戏《崩坏 3》正式上线 Steam 中国 - 蒸汽平台

2021/11/4 11:57:08 来源：IT之家 作者：长河 责编：长河
评论：

IT之家 11 月 4 日消息，今日上午，蒸汽平台宣布，米哈游动作游戏《崩坏 3》正式登陆蒸汽平台

蒸汽平台表示，此前参与《崩坏 3》限量删档测试，并达到相应最高等级的玩家还将在正式服中获取一份水晶奖励：每 5 级可获得 350 水晶，封顶为 2800 水晶。

IT之家了解到，使用蒸汽平台账号将登录至《崩坏 3》渠道 2 服，渠道 2 服数据与已有服务器（iOS 服、安卓国服、全平台服等）的数据之间相互独立。

据介绍，蒸汽平台的游戏版本与活动内容都同其他服务器的玩家一致，对于未成年玩家的防沉迷限制也与官服完全一致。

系统需求

最低配置：

  • 需要 64 位处理器和操作系统

  • 操作系统：Windows 7 SP1 x64

  • 处理器：Intel Core i3-6100 或 AMD FX-6300

  • 内存：8 GB RAM

  • 显卡：NVIDIA GeForce GTX 660 或 AMD Radeon HD 7870

  • DirectX 版本：11

  • 存储空间：需要 15 GB 可用空间

推荐配置：

  • 需要 64 位处理器和操作系统

  • 操作系统：Windows 10 1903 及更新版本

  • 处理器：Intel Core i5-8400 或 AMD Ryzen R5-1600

  • 内存：8 GB RAM

  • 显卡：NVIDIA GeForce GTX 1060 或 AMD Radeon RX 480

  • DirectX 版本：11

  • 存储空间：需要 15 GB 可用空间

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：米哈游崩坏3蒸汽平台

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用