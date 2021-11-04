米哈游动作游戏《崩坏 3》正式上线 Steam 中国 - 蒸汽平台

IT之家 11 月 4 日消息，今日上午，蒸汽平台宣布，米哈游动作游戏《崩坏 3》正式登陆蒸汽平台。

蒸汽平台表示，此前参与《崩坏 3》限量删档测试，并达到相应最高等级的玩家还将在正式服中获取一份水晶奖励：每 5 级可获得 350 水晶，封顶为 2800 水晶。

IT之家了解到，使用蒸汽平台账号将登录至《崩坏 3》渠道 2 服，渠道 2 服数据与已有服务器（iOS 服、安卓国服、全平台服等）的数据之间相互独立。

据介绍，蒸汽平台的游戏版本与活动内容都同其他服务器的玩家一致，对于未成年玩家的防沉迷限制也与官服完全一致。

系统需求

最低配置：

需要 64 位处理器和操作系统

操作系统：Windows 7 SP1 x64

处理器：Intel Core i3-6100 或 AMD FX-6300

内存：8 GB RAM

显卡：NVIDIA GeForce GTX 660 或 AMD Radeon HD 7870

DirectX 版本：11

存储空间：需要 15 GB 可用空间

推荐配置：