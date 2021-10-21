《崩坏 3》今日起在 Steam 平台开启限量删档测试：支持手柄，不开放付费充值

IT之家 10 月 21 日消息，感谢IT之家网友热心线索投递，米哈游《崩坏 3》今日起在 Steam 上开启限量删档测试，不可付费，不开放充值，测试时间为 10 月 21 日至 10 月 29 日。
IT之家了解到，本次限量删档测试支持手柄操控，不开放充值功能。此外，限量删档测试与正式服不会使用同一个服务器，《崩坏 3》正式上线后玩家将直接进入「渠道 2 服」服务器。
系统需求
最低配置：
需要 64 位处理器和操作系统
操作系统：Windows 7 SP1 x64
处理器：Intel Core i3-6100 或 AMD FX-6300
内存：8 GB RAM
显卡：NVIDIA GeForce GTX 660 或 AMD Radeon HD 7870
DirectX 版本：11
存储空间：需要 15 GB 可用空间
推荐配置：
需要 64 位处理器和操作系统
操作系统：Windows 10 1903 及更新版本
处理器：Intel Core i5-8400 或 AMD Ryzen R5-1600
内存：8 GB RAM
显卡：NVIDIA GeForce GTX 1060 或 AMD Radeon RX 480
DirectX 版本：11
存储空间：需要 15 GB 可用空间
「休伯利安号特殊演练，作战准备就绪。」
「先锋部队注意！以下为本次作战说明，请务必认真阅读 ——」
====== 作战类型 ======
本次测试为限量删档测试，且不开启付费。
本次测试在测试服内进行，结束后将清空账号在测试服内的游戏数据。后续正式服的舰长将进入「渠道 2 服」服务器作战。
====== 作战时间 ======
10 月 21 日~10 月 29 日，若结束时间有变将另行通知。
====== 参战方式 ======
10 月 21 日起，舰长可前往《崩坏 3》商店页面，点击商店页面内「加入崩坏 3 Playtest-请求访问权限」，待制作组审核通过后即可获得本次测试的资格，下载安装游戏即可开启测试。
达到本次测试的限量名额后，商店页面的申请入口将关闭，请舰长及时申请哦~
======【先锋部队】战略补给物资 ======
本次删档测试期间，每天 10 点司令部会为先锋部队舰长发放 1 份「战略补给物资」，「战略补给物资」为 10000 水晶。
* 注：
1）10 月 21 日的战略补给物资发放时间为 18:00。
2）「战略补给物资」内的水晶，仅适用于本次限量删档付费测试，无法保留到正式服。
====== 作战奖励 ======
测试结束后，我们将依据测试结束后角色的最终等级，在正式服开放后为舰长发放相应的水晶奖励：每 5 级可获得 350 水晶，最高可获得 2800 水晶（即达到 40 级）。
* 注：水晶奖励将在正式服开放后五个工作日内发放。
====== 作战说明 ======
1）本次作战期间可能会出现登录不稳定、服务器临时维护等紧急情况，司令部会第一时间通过游戏登录弹窗、QQ 群等进行通知。本次测试的官方 QQ 群群号：749882857。
2）本次作战内容不代表最终上线品质。期间舰长如遇游戏异常、或有任何游戏建议，欢迎舰长通过官方 QQ 群向司令部反馈。
====== 作战禁令 ======
1）严禁一切测试账号的共享/交易行为，一经发现将取消该账号测试资格。
2）严禁使用任何外挂、第三方工具等任何不正当方式进行游戏的行为，违者将取消测试资格并进行永久封禁处理。
「以上，说明完毕。」
「对抗崩坏的作战不能停歇，特别分队准备出击！」
测试服常见问题解答
Q：本次测试开放充值吗？
A：本次限量删档测试不开放充值。舰长无法通过游戏内充值或其他页面购买任何水晶、礼包币、水晶月卡等道具哦~
Q：每日「战略补给物资」的发放形式是怎么样的？
A：每日 10:00 起，舰长在当天首次登陆休伯利安号时，即可在邮箱内领取到当天的「战略补给物资」哦~
其中，10 月 21 日的战略补给物资发放时间为 18:00。
Q：本次限量删档测试与正式服会使用同一个服务器吗？
A：是两个分开的服务器哦。《崩坏 3》正式上线后，舰长将进入「渠道 2 服」服务器。而本次限量删档测试在测试服内进行。
Q：测试期间的水晶可以在正式服使用吗？
A：测试服内通过邮件获取的水晶奖励，游戏玩法中获得的水晶均不可在正式服中继续使用。本次测试结束后，我们也将清空该账号在测试服内的游戏数据。
Q：我在游戏中遇到问题，可以在哪里寻求帮助？
A：舰长在测试中遇到任何问题，都可以通过「公告」界面的问题反馈专栏进行反馈。
Q：本次测试支持手柄操作吗？
A：支持。本次测试支持的手柄有：任天堂 Switch Pro、索尼 PlayStation 4 游戏手柄、小米蓝牙游戏手柄、北通阿修罗 TE 无线手柄 BTP-2185、飞智八爪鱼电竞手柄、微软 Xbox One 无线手柄。
若舰长的手柄不在此列表内，可能会出现手柄连接不稳定或串键等问题。遇到该类问题请舰长附上具体手柄型号进行反馈。
地址：点此。