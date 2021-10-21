《崩坏 3》今日起在 Steam 平台开启限量删档测试：支持手柄，不开放付费充值

IT之家 10 月 21 日消息，感谢IT之家网友热心线索投递，米哈游《崩坏 3》今日起在 Steam 上开启限量删档测试，不可付费，不开放充值，测试时间为 10 月 21 日至 10 月 29 日。

IT之家了解到，本次限量删档测试支持手柄操控，不开放充值功能。此外，限量删档测试与正式服不会使用同一个服务器，《崩坏 3》正式上线后玩家将直接进入「渠道 2 服」服务器。

最低配置：

推荐配置：

「休伯利安号特殊演练，作战准备就绪。」

「先锋部队注意！以下为本次作战说明，请务必认真阅读 ——」

====== 作战类型 ======

本次测试为限量删档测试，且不开启付费。

本次测试在测试服内进行，结束后将清空账号在测试服内的游戏数据。后续正式服的舰长将进入「渠道 2 服」服务器作战。

====== 作战时间 ======

10 月 21 日~10 月 29 日，若结束时间有变将另行通知。

====== 参战方式 ======

10 月 21 日起，舰长可前往《崩坏 3》商店页面，点击商店页面内「加入崩坏 3 Playtest-请求访问权限」，待制作组审核通过后即可获得本次测试的资格，下载安装游戏即可开启测试。

达到本次测试的限量名额后，商店页面的申请入口将关闭，请舰长及时申请哦~

======【先锋部队】战略补给物资 ======

本次删档测试期间，每天 10 点司令部会为先锋部队舰长发放 1 份「战略补给物资」，「战略补给物资」为 10000 水晶。

* 注：

1）10 月 21 日的战略补给物资发放时间为 18:00。

2）「战略补给物资」内的水晶，仅适用于本次限量删档付费测试，无法保留到正式服。

====== 作战奖励 ======

测试结束后，我们将依据测试结束后角色的最终等级，在正式服开放后为舰长发放相应的水晶奖励：每 5 级可获得 350 水晶，最高可获得 2800 水晶（即达到 40 级）。

* 注：水晶奖励将在正式服开放后五个工作日内发放。

====== 作战说明 ======

1）本次作战期间可能会出现登录不稳定、服务器临时维护等紧急情况，司令部会第一时间通过游戏登录弹窗、QQ 群等进行通知。本次测试的官方 QQ 群群号：749882857。

2）本次作战内容不代表最终上线品质。期间舰长如遇游戏异常、或有任何游戏建议，欢迎舰长通过官方 QQ 群向司令部反馈。

====== 作战禁令 ======

1）严禁一切测试账号的共享/交易行为，一经发现将取消该账号测试资格。

2）严禁使用任何外挂、第三方工具等任何不正当方式进行游戏的行为，违者将取消测试资格并进行永久封禁处理。

「以上，说明完毕。」

「对抗崩坏的作战不能停歇，特别分队准备出击！」