联想集团公布 2021/2022 财年中期业绩：营收同比增长 25% 至 347.98 亿美元

IT之家 11 月 4 日消息，联想集团今日午间发布了 2021/2022 财年中期业绩公告，截至 2021 年 9 月 30 日的六个月收入 347.98 亿美元，同比增长 25%。

联想集团表示：

22 财年上半年的权益持有人应占利润同比增长 87%；近年最高的净利润率展示管理层兑现了提高长期盈利能力的承诺；

得益于产品组合向更高附加值细分市场的强劲转向和商业复苏，集团创下创纪录收入；智能设备业务集团强劲的销售组合推动了 24% 的收入增长和其历史上最高的经营利润率；

基础设施方案业务集团也受益于强劲的商业升级达到了创纪录的收入，同时将经营亏损同比缩小 81% 至 1700 万美元；

方案服务业务集团的经营溢利同比增长 41%；除了现有服务范围的强劲势头之外，新的即服务机会亦带来了令人振奋的增长；

加快对创新、高利润产品和解决方案的投资，以推动数字化转型，研发费用同比增长 48%；

现金流强劲，经营活动现金流同比增加 9.20 亿美元，超过 20 亿美元。

IT之家了解到，联想集团在中国市场实现了销售同比 44% 的显著增长，并且其三个业务集团发展势头良好。

智能设备业务集团由个人电脑、平板、手机和其他智能设备业务组成，实现了 38% 的利润增长和 24% 的收入增长。其经营利润率同比增长 0.8 个百分点，创下 7.5% 的历史新高。得益于全球范围内的数字化转型，商用电脑的需求以近创纪录的速度增长。此外，随着个人电脑已成为现代生活的一个重要方面，个人电脑的需求开始转向高附加值细分市场。这种追求高端化趋势的推进带动工作站、轻薄本、显示器、游戏本和高端领域的 YOGA 系列产品的收入同比增长 27-124%。