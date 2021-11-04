AMD 首席技术官：应对芯片缺货，我们一直别有心得

据路透社报道，AMD 的一位高管周二表示，通过提前数年预测需求，AMD 已经能够避开与全球芯片供应短缺有关的大部分问题。

由于新冠疫情而被困在家中的人们对电子产品的需求导致了从手机到汽车等所有产品中使用的半导体的短缺。但尽管供应紧张，AMD 仍能凭借其最新系列处理器从竞争对手英特尔手中抢走 PC 和服务器的市场份额。

“我们的供应链团队一直在努力确保我们对供应链有提前几个月到几年的预测”，首席技术官 Mark Papermaster 在葡萄牙里斯本举行的网络峰会期间表示，“每个人都不得不加强对供应链的关注，但我们从疫情一开始就这样做了。”

与台积电等芯片制造公司有联系的公司也能够保证稳定的供应。AMD 不像英特尔那样制造自己的芯片，它依赖台积电和格芯等公司为其制造芯片。

Mark Papermaster 表示：“我们使用的是尖端节点，在这一领域我们是一个非常大的买家，因此这无疑有助于确保我们的供应链。”

与受半导体短缺影响最大的汽车制造商相反，AMD 专注于更小、更先进的芯片，这些芯片受到的影响小于大规模生产的成熟制程的芯片。AMD 一直专注于高利润率的芯片，这不仅使该公司能够打顺产业链，而且还能增加营收，预计今年 AMD 的营收将增长 65%。