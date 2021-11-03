奥迪 CEO：希望 2022 年夏季前实现芯片供应稳定

IT之家 11 月 3 日消息，据路透社报道，奥迪汽车 CEO 马库斯・杜斯曼（Markus Duesmann）表示，至少 2022 年夏季前，芯片供应预计仍将保持紧张。

IT之家了解到，杜斯曼还说道：“希望我们能在 2022 年上半年末实现生产和芯片交付方面的稳定。”

报道称，芯片短缺导致大众汽车第三季度营业利润低于预期，这家欧洲最大的汽车制造商上周下调了交付预期与销售预期，并警告称可能裁员。

此外，杜斯曼上个月曾表示，奥迪每天都需要解决汽车芯片短缺问题，称这是一场“完美风暴”。