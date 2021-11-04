鸿蒙 HarmonyOS 智慧盒子要来了，家里老电视秒变华为智慧屏

IT之家 11 月 4 日消息，今年 10 月，华为 HDC 2021 开发者大会在松山湖华为基地召开，余承东表示，截至目前，搭载 HarmonyOS 的设备数量达到了 1.5 亿，这些设备包括智慧屏、手表、智能音响、手机等。同时，余承东还表示，到年底 HarmonyOS 设备数量将达到 2 亿。可见，HarmonyOS 已经成为了史上发展速度最快的终端操作系统。

近期有B站UP 主 @JustAAAADog 发布的视频显示，鸿蒙盒子终于要来了，家里老电视可以秒变华为智慧屏，并且支持畅连通话。IT之家获悉在视频中演示的智慧盒子来自海美迪科技。支持鸿蒙手机当遥控器、流转视频等等。

国内智能影音品牌厂商海美迪科技已经接入 HarmonyOS Connect 生态体系，布局 OTT 机顶盒升级。在大会上展示了智慧盒子 — 旅行版、智慧盒子 — 家庭版。

接入 HarmonyOS Connect 生态体系后，海美迪智慧盒子可以用 HarmonyOS 手机碰一碰拉起超级服务卡片，既可以控制海美迪智慧盒子，也可以通过 FA 卡片获得最新影片推荐，免去安装软件的烦恼。同时用户通过 FA 卡片还可以获得场景化推荐，了解、购买在观影过程中所需要的 3D 眼镜、麦克风，享受跨屏协同所带来的智慧生活。

海美迪智慧盒子即将在华为商城（VMALL 鸿蒙智联专区）上市。