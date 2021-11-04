AMD Zen 4D 架构曝光：注重核心数，EPYC Bergamo 处理器有望使用

IT之家 11 月 4 日消息，海外爆料者 Moore’s Law is Dead 今日发布了一段视频，公布了 AMD Zen 4D 以及 Zen 5 处理器架构的最新爆料。目前 Zen 4 架构尚未发布，预计将采用 5nm 制程工艺，用于锐龙 Ryzen 7000 系以及 EPYC 7004 系列服务器 CPU，有望于 2022 年下半年发布。

爆料者称 Zen 4D 架构的 D 代表着“Dense”密度，其 CPU 核心与 Zen 4 相同，但是有着完全重新设计的缓存架构，每颗核心缓存容量更小，主频更低。这种架构可以减小核心的占用面积，能够在一颗 CPU 芯片中集成更多的核心，达到 16 颗。这样设计的目的是降低单核性能，大幅提高多线程密集运算性能，与 Zen 4 处理器形成互补。

有消息称 AMD Zen 4D 架构的 L3 缓存容量相比 Zen 4 也将减半，但是其对 AVX-512 指令集的支持情况暂时未知，但是预计将提供最多 12 条 DDR5 内存通道，与 Zen 4 处理器类似。

IT之家了解到，爆料者表示 AMD EPYC 第四代处理器其中一款代号为 Bergamo，有望首先应用 Zen 4D 架构，而另一款处理器的型号预计为 R9 7965WX，将封装两个 16 核运算芯片。Zen 4D 架构处理器有望于 2023 年第二季度发布。