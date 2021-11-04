Facebook 宣布放弃面部识别后，Meta 称该承诺不适用于元宇宙

北京时间 11 月 4 日消息，据外媒报道，Facebook 本周刚刚宣布将不在其平台上部署面部识别技术，但这家社交网络的母公司 Meta 却表示，这一承诺不适用于“元宇宙”(metaverse) 产品。

▲ Facebook 新宣布成立的母公司 Meta

就在本周一，Facebook 表示将关闭其面部识别工具，并删除超过 10 亿用户的面部扫描数据。Meta 人工智能副总裁罗姆・佩森蒂 (Jerome Pesenti) 对 Facebook 这一决定给予高度评价，并强调“这一决定将是人脸识别技术史上最大的转变之一。关闭面部识别系统将导致超过 10 亿用户的个人面部识别信息被删除。”

据佩森蒂透露，Facebook 之所以做出改变，是因为这项技术正引发越来越多的担忧。不过，该公司仍然相信人脸识别是一个强大的工具，只是“每一项新技术都有两面性，Facebook 希望找到正确的平衡。”

人脸识别技术，包括备受争议的 DeepFace 算法，通常被用于识别上传照片中的人，以进行标记。据 Recode 报道，虽然 Facebook 不再使用面部识别工具，但 Meta 周三澄清称，该限制并不适用于“元宇宙”产品。

Meta 发言人表示，“这项技术有潜力在未来实现积极的应用，以保护隐私并保持透明度，该公司将在这一领域继续探索，为未来的计算平台和设备更好地满足消费者的需求创造条件。”

根据报道，在积极探索“元宇宙”之际，Meta 将继续使用各种人脸识别工具，包括 DeepFace。DeepFace 是一项人工智能技术，可以将 Facebook 面部识别系统生成的面部模板与用户照片进行匹配。“元宇宙”是一个多用户虚拟现实空间，目前可通过 Portal 硬件访问。随着复杂的虚拟形象和实时面部跟踪的出现，该平台为用户数据收集打开了一扇新的大门，远远超出了 Facebook 所推动的界限。

Meta 并没有透露该公司计划如何使用 DeepFace，但承诺会让用户知道即将发生的变化。据其发言人透露，该公司将会继续公开有关这类技术所有潜在应用的预期用途、用户如何控制这些系统及个人数据。此外，该公司也将会公布其创新框架，保持公开透明。这与 Facebook 对人脸识别的处理形成了鲜明对比，人脸识别在推出约 9 年后，于 2019 年成为一项可选功能。