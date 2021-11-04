Sonos 音箱预计将仅采用亚马逊 Alexa 语音助手方案，与谷歌纠纷未解

IT之家 11 月 4 日消息，根据外媒 TheVerge 消息，无线音箱品牌 Sonos 计划在未来的产品中集成第三方语音助手功能，以追赶其它厂商的的步伐。尽管其在 2019 年便首次尝试搭载名为 Snips 的语音助手，但并未在产品中广泛应用。海外 Reddit 论坛用户在代码中发现了新的字段，代表着语音指令，同时发现 Sonos 将只能够采用亚马逊 Alexa 语音助手，不再支持谷歌 Google Assistant。

代码显示，用户通过语音指令能够控制音乐播放、暂停、调节音量，以及检查电池电量等。名为 u/michary 的用户同时在 Sonos 软件中发现了亚马逊 Alexa 的图标，而谷歌语音助手则不支持。Sonos 目前在售的的 Move 音箱同时支持两种语音助手，但是其它产品仅支持一种。

外媒表示，Sonos 今年早些时候发布了一项关于产品潜在新功能的调查，其中展现了未来产品有望支持用户使用“Hey Sonos”语音指令来激活语音助手。Sonos Voice Control 和亚马逊 Alexa 都将会支持。

IT之家了解到，谷歌还在 2020 年 1 月与 Sonos 陷入纠纷，因为后者起诉谷歌抄袭了其扬声器技术。此外 Sonos 还表示，谷歌正阻止 Alexa 和谷歌语音助手在其智能音箱上同时支持。该公司对外媒 TheVerge 表示，“我们不对谣言或猜想发表评论，但正如我们之前所说的，我们的团队正挂在努力改善 Sonos 的语音控制体验。”