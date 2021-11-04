谷歌公布 Android 12L Beta 测试版支持机型：包含 Pixel 3a/3a XL

IT之家 11 月 4 日消息，前段时间谷歌正式推出了 Android 12 正式版，代表 2018 年推出的 Pixel 3 和 Pixel 3 XL 两款手机的大版本系统更新也基本走向了尽头，接下来谷歌开始为之前新宣布的 Android 12L 系统做准备，目前在谷歌的开发者文档中已经出现了关于 Android 12L 的预计发布流程以及可以加入 Android 12L Beta 预览计划的机型。

IT之家从这份开发者文档中得知，Android 12L 预览版系统的发布周期将分为 5 个阶段：

第一阶段：在今年 10 月份推出第一个开发者预览版，着重注意早期开发人员的反馈并提供相对较少的新功能和 API，目的在于测试早期系统新功能以及新 API 对应用的兼容性。

第二阶段：在今年 12 月份推出第一个 Beta 测试版，为已申请 Android Beta 的开发者提供的测试更新，目的在于继续测试系统与应用的兼容性，并专注参与 Android Beta 开发者的反馈，将这些新 SDK 和新 API 出现的问题集中汇报给谷歌开发人员。

第三阶段：在明年 1 月份推出第二个 Beta 测试版，此版本将确定所有的新增 API，且新增的基本功能也基本敲定。并开始对应用程序、SDK 以及库进行最终的兼容性测试。

第四阶段：在明年 2 月份推出第三个 Beta 测试版，此版本将为增量测试性更新，同第二个 Beta 测试版相同，还是会对应用程序、SDK 以及库进行最终的兼容性测试。

第五阶段：在明年第一季度发布最终版本的 Android 12L 系统，并将其公布到 AOSP 开源项目，同时发布与之配套的谷歌自家应用、SDK 以及库。

谷歌同时还公布了支持这次 Android 12L Beta 测试版开发者计划的机型，其中包括 2019 年推出的 Pixel 3a 系列机型，分别为：

Pixel 6 Pro

Pixel 6

Pixel 5a（5G 版本）

Pixel 5

Pixel 4a（5G）

Pixel 4a

Pixel 4

Pixel 3a XL

Pixel 3a

IT之家了解到，谷歌于 10 月 28 日正式对外宣布 Android 12L 操作系统，这是一种专门为平板电脑和折叠屏设备进行优化的 Android 12 系统。Android 12L 将会针对大屏设备着重优化系统 UI，包括通知、快速设置、锁屏、概览、主屏幕等。但鉴于目前谷歌公布的测试机型中并没有平板或折叠屏设备，暂时并不清楚谷歌这次的测试会取得怎样的效果。