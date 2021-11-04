全球缺芯恐仍将持续一年，Arm CEO 称在明年圣诞节前不会彻底解决

11 月 4 日消息，据国外媒体报道，今年年初始于汽车领域的全球性芯片短缺，目前仍在持续，消费电子等多领域也受到了影响，包括英特尔 CEO 帕特・基辛格、诺基亚 CEO 佩卡・伦德马克、爱立信 CEO Borje Ekholm 在内的多位 CEO，都预计全球芯片短缺还将持续一段时间。

而外媒最新的报道显示，芯片架构提供商 Arm 的 CEO 西蒙・希格斯 (Simon Segars)，也预计芯片短缺还会持续一段时间。

从外媒的报道来看，西蒙・希格斯是在一场高端峰会上，表示芯片短缺还将持续一段时间的。他在会上表示，由于芯片交付推迟和全球性短缺的加剧，当前的芯片供需失衡，是他见过的最糟糕的状况，供需失衡的状况，在 2022 年圣诞节前将不会得到彻底解决。

在芯片短缺的大背景下，众多产品的生产和销售都受到了影响，即使是苹果也不例外。此前已有报道称，由于特定芯片短缺，苹果已经下调了 iPhone 13 在今年的产量目标，最多下调 1000 万部。

芯片短缺影响终端产品的生产和销售，势必也就会影响到消费者的购买。西蒙・希格斯在峰会上也表示，如果想购买新品的用户现在还未购买或者下单，在圣诞节可能就很难到手了。