摩托罗拉将在印度推出三款功能机，高规格机型采用紫光展锐芯片组

IT之家 11 月 4 日消息，据外媒 YETCHBB 报道，摩托罗拉预计将在印度市场推出三款功能机，三款机型分别为 Moto 10、Moto 50 以及 Moto 70。三款机型均搭载 1750mAh 电池，且标配两年换新服务。

▲ 图片来源 YTECHB

Moto A10 和 Moto A50 的基本规格基本相同，配备一块 1.8 英寸的屏幕、联发科 MT6261D 芯片组、一个 3.5mm 音频接口以及一个 Micro SD 卡插槽（最大支持 32GB）。且两者都支持无线 FM 收音机以及通话录音功能。两款手机的区别在于 A50 配备后置摄像头以及一颗用于开启手电筒的物理按键，而 A10 则没有。

▲ Moto A10，图片来源 YTECHB

▲ Moto A50，图片来源 YTECHB

而另外一款规格相对更高的机型 Moto A70 的外观和前两款类似，但搭载一块尺寸更大的 2.4 英寸屏幕。消息称 Moto A70 将采用紫光展锐芯片组，具体规格未知，其他规格方面和 Moto A50 相同，且支持 Moto A50 的所有功能。

Moto A70，图片来源 YTECHB

IT之家通过 YTECHB 的报道了解到，Moto A10 的售价预计为 1500 印度卢比（约合人民币 129 元），而 Moto A50 和 Moto A70 的具体售价暂时未知，预计将不高于 2000 印度卢比（约合人民币 172 元），目前暂无三款机型的确切发售日期。